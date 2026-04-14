Η Κέιτι Πέρι αρνείται τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση της Ρούμπι Ρόουζ

Για σεξουαλική παρενόχληση κατηγορεί την Κέιτι Πέρι η ηθοποιός Ρούμπι Ρόουζ μέσω social media, αναφερόμενη σε ένα περιστατικό που, όπως ισχυρίζεται, συνέβη πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Η τραγουδίστρια, μέσω εκπροσώπου της, αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνα και ψευδή» σχόλια.

Η Ρούμπι Ρόουζ, γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά Orange Is the New Black, υποστήριξε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Threads ότι η φερόμενη επίθεση έλαβε χώρα σε νυχτερινό κλαμπ στη Μελβούρνη, όταν η ίδια ήταν περίπου 20 ετών. Σε επόμενες αναρτήσεις της, περιέγραψε με λεπτομέρειες το περιστατικό, σημειώνοντας ότι για χρόνια το αντιμετώπιζε ως μια «αστεία ιστορία» προκειμένου να το διαχειριστεί.

Υποστηρίζει ότι ενώ προσπαθούσε να την αποφύγει, η Κέιτι Πέρι φέρεται να την πλησίαζε επίμονα, ενώ εκείνη ήταν ξαπλωμένη στην αγκαλιά φίλης της και προχώρησε σε μια έντονα παρεμβατική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της, η οποία –όπως λέει– την έκανε να αντιδράσει σωματικά και να σοκαριστεί. Επιπλέον, ανέφερε ότι τότε επέλεξε να μη μιλήσει ανοιχτά, καθώς λίγο αργότερα η τραγουδίστρια φέρεται να της είχε προσφέρει βοήθεια για την έκδοση βίζας στις ΗΠΑ, κάτι που –σύμφωνα με την ίδια– την οδήγησε να κρατήσει το περιστατικό κρυφό για χρόνια και να το υποβαθμίζει μέσα της.

Η ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχε κινηθεί νομικά, ωστόσο πλέον δήλωσε πως επισκέφθηκε αστυνομικό τμήμα και σκοπεύει να μιλήσει περισσότερο για τη διαδικασία, όταν νιώσει έτοιμη.

Τι απαντά η τραγουδίστρια

Από την πλευρά της, η Κέιτι Πέρι διέψευσε άμεσα τους ισχυρισμούς. Εκπρόσωπός της δήλωσε ότι οι κατηγορίες «είναι ψευδείς και επικίνδυνες», προσθέτοντας ότι η Ρούμπι Ρόουζ έχει στο παρελθόν διατυπώσει δημόσια σοβαρές κατηγορίες εναντίον άλλων προσώπων, οι οποίες επίσης έχουν διαψευστεί.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις αρχές σχετικά με την υπόθεση, ενώ εκπρόσωποι της Ρούμπι Ρόουζ δεν έχουν δώσει περαιτέρω σχόλια. Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, με τις δύο πλευρές να διατυπώνουν αντικρουόμενες θέσεις.

