search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 16:31
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.04.2026 13:22

Συντάξεις Μαΐου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές – Την επόμενη εβδομάδα στα ΑΤΜ όλοι οι δικαιούχοι

trapeza bank

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου για τους δικαιούχους όλων των Ταμείων.

Συγκεκριμένα, οι συντάξεις θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το διάστημα από τις 24 έως τις 27 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική εισήγηση του e-ΕΦΚΑ προέβλεπε τις πληρωμές των συντάξεων τη Δευτέρα 27 και την Τετάρτη 29 Απριλίου.

Ειδικότερα:

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  • Την Παρασκευή 24 Απριλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
  • Τη Δευτέρα 27 Απριλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα ποσά εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Οπότε, οι συντάξεις από τα πρώην Ταμεία των μη μισθωτών θα πληρωθούν από το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου, ενώ το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου, σειρά παίρνουν οι δικαιούχοι από τα Ταμεία μισθωτών.

Διαβάστε επίσης:

Σε «συμπληγάδες» ο Έλληνας καταναλωτής: Η ακρίβεια της Goldman Sachs και το γεωπολιτικό ρίσκο που «παγώνει» τον τουρισμό

Πετρέλαιο: Οι ελπίδες για μακροπρόθεσμη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή ρίχνουν τις τιμές κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι

Η «Εργαλειοθήκη» της Κομισιόν: Ευρωπαϊκό ανάχωμα στο ενεργειακό κύμα και το στοίχημα της Ελλάδας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
evros-metanastes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΡΟΠΟ για την έρευνα του BBC περί μισθοφόρων μεταναστών στον Έβρο: «Οι καταγγελίες διερευνώνται άμεσα»

super-market_plithorismos_0707_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Εφιαλτική πρόβλεψη για πληθωρισμό 3,5% στην Ελλάδα το 2026 – Το δυσμενές και το ακραίο σενάριο για την παγκόσμια οικονομία

hormuz_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τεχεράνη εξετάζει προσωρινό «πάγωμα» των μεταφορών μέσω Ορμούζ για να μην «εκτροχιαστούν» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

zachariadis_1404_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: «Μέσα στην απελπισία του, ο Λαζαρίδης έχει το θράσος να κατηγορεί τους αριστερούς ως “τεμπέληδες”»

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Πού εντοπίζονται προβλήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

kalxas140426
ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

irakleio zimies pasxa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

sanchez-wife
ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

evros-metanastes
super-market_plithorismos_0707_1920-1080_new
hormuz_new_123
1 / 3