Η τραπεζική ενοποίηση και η ελληνική πραγματικότητα – Το στοίχημα του καταναλωτή

Η συζήτηση για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης στην Ευρώπη εισέρχεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εντείνει τις πιέσεις για δομικές μεταρρυθμίσεις. Στο επίκεντρο της στρατηγικής αυτής βρίσκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών, με αιχμή του δόρατος το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS). Ωστόσο, για την ελληνική πραγματικότητα, η πρόταση αυτή ξεπερνά τα στενά τραπεζικά όρια και αγγίζει την «πονεμένη» καθημερινότητα του Έλληνα καταθέτη και δανειολήπτη.

Το χάσμα των επιτοκίων και η ανισότητα

Μια από τις πιο επιβαρυντικές πτυχές της εγχώριας αγοράς είναι η προκλητική «ψαλίδα» (spread) μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Ενώ τα επιτόκια δανεισμού στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη, οι αποδόσεις των καταθέσεων είναι σχεδόν μηδενικές. Η πρόταση της ΕΚΤ για το EDIS στοχεύει ακριβώς στην άρση αυτού του παραδόξου. Με τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής εγγύησης, ο «εθνικός κίνδυνος» αποσυνδέεται από τις τράπεζες, επιτρέποντας στις ελληνικές τράπεζες να δανείζονται φθηνότερα από τις αγορές – μια ελάφρυνση που, υπό το νέο κανονιστικό πλαίσιο, θα πρέπει να μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή.

Οι προτάσεις της ΕΚΤ για ένα ενιαίο πλαίσιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ζητά πέντε συγκεκριμένες αλλαγές που θα μπορούσαν να αλλάξουν το τοπίο:

• Μετατροπή οδηγιών σε κανονισμούς: Η άμεση εφαρμογή ενιαίων κανόνων θα εμποδίσει τις ελληνικές τράπεζες να εφαρμόζουν δικούς τους, συχνά πιο δυσκίνητους, κανόνες, διευκολύνοντας την είσοδο ξένου ανταγωνισμού στην Ελλάδα.

• Αύξηση της αναλογικότητας για τις μικρές τράπεζες: Αυτό είναι «κλειδί» για τη χώρα μας. Η μείωση του διοικητικού κόστους για τις μικρότερες τράπεζες θα τους επιτρέψει να προσφέρουν ανταγωνιστικότερα προϊόντα και χαμηλότερες προμήθειες, σπάζοντας το ολιγοπώλιο των συστημικών ιδρυμάτων.

• Συγχώνευση αποθεμάτων ασφαλείας και ολιστική θεώρηση κεφαλαίου: Η απλοποίηση των κεφαλαιακών κανόνων μπορεί να απελευθερώσει ρευστότητα, η οποία σήμερα μένει «παρκαρισμένη», και να διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία ως δάνεια με ευνοϊκότερους όρους.

Η σύγκρουση με την πραγματικότητα και το ΔΝΤ

Ενώ η ΕΚΤ πιέζει για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, οι προτάσεις του ΔΝΤ συχνά εστιάζουν στην αυστηρή κεφαλαιακή θωράκιση, υπενθυμίζοντας τα «αγκάθια» των προηγούμενων ετών. Η ελληνική πραγματικότητα βρίσκεται στη μέση: οι τράπεζες καλούνται να γίνουν εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές, την ώρα που ο Έλληνας πολίτης αισθάνεται εγκλωβισμένος σε ένα σύστημα υψηλών προμηθειών και χαμηλών αποδόσεων.

Ο εξορθολογισμός των αναφορών (reporting) και η τραπεζική ενοποίηση δεν είναι απλώς τεχνοκρατικοί όροι. Αν οι προτάσεις της ΕΚΤ υιοθετηθούν, θα αποτελέσουν το πρώτο σοβαρό βήμα για να πάψει ο Έλληνας καταθέτης να αντιμετωπίζεται ως «πελάτης δεύτερης ταχύτητας». Η δημιουργία ενός κοινού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων είναι η μοναδική οδός για να αποκτήσουν οι ελληνικές τράπεζες την αξιοπιστία που θα οδηγήσει σε δικαιότερη τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών.

