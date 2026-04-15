ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 10:42
15.04.2026 10:25

Μυτιλήνη: 30χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μικροβιακή μηνιγγίτιδα

15.04.2026 10:25
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Μυτιλήνης νοσηλεύεται από την Κυριακή του Πάσχα μία 30χρονη γυναίκα, η οποία διαγνώστηκε με μικροβιακή μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με το stonisi.gr, η γυναίκα παρουσίασε συμπτώματα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διάγνωση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η λοίμωξη αποδίδεται σε πνευμονιόκοκκο.

Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της στη ΜΕΘ, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό στενή παρακολούθηση.

Την ίδια ώρα, έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην ιχνηλάτηση των επαφών της. Μέχρι στιγμής, δεν προκύπτουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου διασποράς.

Η μικροβιακή μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο αποτελεί σοβαρή αλλά γνωστή λοίμωξη, η οποία αντιμετωπίζεται με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, εφόσον διαγνωστεί εγκαίρως.

Διαβάστε επίσης:

Κεφαλονιά: Τον πρώην αθλητή «δείχνουν» οι δύο συλληφθέντες για τα ναρκωτικά – Τι είπε ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου όπου βρέθηκε η 19χρονη

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή διαφυγής των δύο ανήλικων δραστών

Δεκάδες νεκρά ψάρια στη λίμνη Παμβώτιδα – Σε συναγερμό οι επιστήμονες

Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην Εκάλη – Τι τα έλκει σε κατοικημένες περιοχές

Τα πέντε SUV με τη χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα – Κάτω από 20.000 ευρώ

Μυτιλήνη: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι του νησιού

Πιερρακάκης από Ουάσιγκτον: «Προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις όχι κάθε μήνα, αλλά κάθε εβδομάδα»

Γαλλία: Έδωσε 100 ευρώ σε λαχειοφόρο αγορά – Κέρδισε έργο του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου (Photos)

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

Πτυχίοgate: Ο... ωραίος Λαζαρίδης προκαλεί με την αλαζονεία και τον αμφιλεγόμενο διορισμό - Οργή βουλευτών της ΝΔ για την κάλυψη από Μαξίμου

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 10:42
ΕΛΛΑΔΑ

Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην Εκάλη – Τι τα έλκει σε κατοικημένες περιοχές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα πέντε SUV με τη χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα – Κάτω από 20.000 ευρώ

ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι του νησιού

