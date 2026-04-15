Μυτιλήνη: 30χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μικροβιακή μηνιγγίτιδα

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Μυτιλήνης νοσηλεύεται από την Κυριακή του Πάσχα μία 30χρονη γυναίκα, η οποία διαγνώστηκε με μικροβιακή μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με το stonisi.gr, η γυναίκα παρουσίασε συμπτώματα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διάγνωση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η λοίμωξη αποδίδεται σε πνευμονιόκοκκο.

Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της στη ΜΕΘ, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό στενή παρακολούθηση.

Την ίδια ώρα, έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην ιχνηλάτηση των επαφών της. Μέχρι στιγμής, δεν προκύπτουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου διασποράς.

Η μικροβιακή μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο αποτελεί σοβαρή αλλά γνωστή λοίμωξη, η οποία αντιμετωπίζεται με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, εφόσον διαγνωστεί εγκαίρως.

