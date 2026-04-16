Πτολεμαΐδα: Νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο οικοδομής

Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής στην Πτολεμαΐδα.

Στο σημείο κλήθηκαν ΕΚΑΒ και αστυνομία ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ η γυναίκα εκ πρώτης όψεως μοιάζει άγνωστη στους περίοικους.

Η εγκληματική ενέργεια δεν έχει προς το παρόν αποκλειστεί με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά και τις αρχές να διεξάγουν έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης….

Διαβάστε επίσης:

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 14χρονη κατήγγειλε τον θείο και κηδεμόνα της ότι τη βίαζε από όταν ήταν 5 ετών

Tραγωδία στη Ρόδο: Άνδρας εντοπίστηκε κρεμασμένος με σχοινί από μπαλκόνι 4ου ορόφου

Μυτιλήνη: Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων