ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026
Δεκατριάχρονος μαθητής ανακάλυψε σπάνιο αρχαιοελληνικό νόμισμα στο Βερολίνο

Η εφημερίδα WELT δημοσιεύει ρεπορτάζ για την ανακάλυψη ενός αρχαίου ελληνικού νομίσματος στο Σπάνταου του Βερολίνου.

«Ένας 13χρονος μαθητής ανακάλυψε ένα σπάνιο ελληνικό νόμισμα του 3ου αιώνα π.Χ. σε αγροτική έκταση στο Σπάνταου.

Σύμφωνα με την υπηρεσία προστασίας μνημείων πρόκειται για το πρώτο αρχαιολογικό εύρημα της ελληνικής αρχαιότητας στην περιοχή της πόλης.

Το χάλκινο νόμισμα χρονολογείται από το διάστημα 281-261 π.Χ. και αποτελεί ελληνιστική κοπή από το νομισματοκοπείο του Ιλίου, γνωστού και ως Τροία, στη σημερινή βορειοδυτική Τουρκία. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται το κεφάλι της θεάς Αθηνάς με κορινθιακό κράνος, ενώ στην πίσω όψη εμφανίζεται η Αθηνά με δόρυ στο δεξί χέρι και αδράχτι στο αριστερό».

Όπως επισημαίνει η WELT, «αρχικά δεν ήταν σαφές εάν επρόκειτο για αρχαιολογικό εύρημα ή για σύγχρονο συλλεκτικό αντικείμενο που είχε χαθεί. Ωστόσο, έρευνα ειδικών στον χώρο αποκάλυψε σαφείς ενδείξεις μακροχρόνιας χρήσης της περιοχής ως τόπου ταφής από την εποχή του χαλκού ή της πρώιμης εποχής του σιδήρου», ενώ βάσει των στοιχείων η περιοχή χρησιμοποιήθηκε και σε μεταγενέστερες περιόδους.

Παράλληλα, «δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως πώς το νόμισμα έφτασε από την αρχαία Ελλάδα στη βόρεια κεντρική Ευρώπη. Είναι ωστόσο γνωστό ότι ήδη στην αρχαιότητα υπήρχαν εμπορικές επαφές μεταξύ της περιοχής της Βαλτικής και της Μεσογείου».

Πηγή: Deutsche Welle

