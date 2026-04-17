Η στρατηγική σημασία Ελλάδας και Κύπρου

Μια ανάλυση του στρατιωτικού αναλυτή Γιόχαν Μπρόντι για το εβραϊκό ινστιτούτο JINSA

Η ανατολική Μεσόγειος αναδεικνύεται σε καθοριστικό γεωστρατηγικό κόμβο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση του στρατιωτικού αναλυτή Γιόχαν Μπρόντι, που δημοσιεύθηκε στο εβραϊκό ινστιτούτο JINSA. Η ανάλυση εξετάζει το πώς η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν καταστεί αξιόπιστοι εταίροι σε πραγματικές συνθήκες μάχης, παρέχοντας κρίσιμη υποστήριξη στην αποτροπή απειλών και την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Από δευτερεύουσα σε στρατηγική περιοχή

Για δεκαετίες, η ανατολική Μεσόγειος θεωρούνταν δευτερεύουσα στη γεωστρατηγική σκηνή της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, οι πρόσφατες επιχειρήσεις «Epic Fury» και «Roaring Lion» απέδειξαν ότι η περιοχή έχει μετατραπεί σε κρίσιμο επιχειρησιακό θέατρο. Μέσω της Ελλάδας και της Κύπρου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατάφεραν να συνδέσουν στρατηγικά την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας την ετοιμότητα και την αποτροπή απέναντι σε επιθέσεις από το Ιράν και από παρακρατικές οργανώσεις.

Η περιοχή επιτρέπει στους συμμάχους να προβάλλουν στρατιωτική ισχύ, να προστατεύουν κρίσιμες υποδομές και να συντονίζουν τις δυνάμεις τους γρήγορα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Ο Γιόχαν Μπρόντι τονίζει ότι η ανατολική Μεσόγειος πλέον δεν είναι «περιφερειακή ζώνη», αλλά «στρατηγικός κόμβος επιχειρήσεων υψηλού επιπέδου».

Η ανατολική Μεσόγειος ως επιχειρησιακό κέντρο

Σύμφωνα με τον Μπρόντι, οι βάσεις, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της περιοχής επιτρέπουν γρήγορη μετακίνηση στρατιωτικών δυνάμεων, διεξαγωγή επιχειρήσεων και στρατιωτική παρουσία για αποτροπή εχθρικών ενεργειών. Αυτή η δυνατότητα καθιστά την περιοχή στρατηγικό εργαλείο για την επέκταση επιρροής των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Η ανατολική Μεσόγειος λειτουργεί ως ζώνη προστασίας (buffer zone), μειώνοντας την πιθανότητα επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές και στρατιωτικές δυνάμεις. Η Ελλάδα και η Κύπρος παρέχουν σημαντική υποστήριξη στην άμυνα των βάσεων και στη διαχείριση κρίσεων. Η γεωγραφική θέση της περιοχής διευκολύνει τη λογιστική και επιχειρησιακή σύνδεση των στρατιωτικών διοικήσεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη (EUCOM) και στη Μέση Ανατολή (CENTCOM), επιτρέποντας γρήγορη μετακίνηση πόρων, πληροφοριών και δυνάμεων σε κρίσιμες περιόδους.

Παραδείγματα επιχειρησιακής δραστηριότητας:

● Ένα drone Shahed χτύπησε τον διάδρομο προσγείωσης στη βάση RAF Ακρωτήρι της Κύπρου, λίγες ημέρες μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή.

● Ελληνικοί αντιβαλλιστικοί πύραυλοι Patriot αναχαίτισαν επιτυχώς ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, πάνω από τη Σαουδική Αραβία.

● Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» επισκεύασε ζημιές στη Σούδα της Κρήτης και υποστήριξε ταυτόχρονα τις επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος, καθότι:

● Παρείχε αξιόπιστη αεροπορική και ναυτική υποστήριξη.

● Ενεργοποίησε το πρόγραμμα Achilles Shield εγκρίνοντας την αγορά και ανάπτυξη του πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας.

● Ολοκλήρωσε επιτυχώς διεθνείς ασκήσεις και συντονισμούς με ΗΠΑ και Ισραήλ.

● Αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής αεράμυνας στις 19 Μαρτίου 2026.

Από την πλευρά της, η Κύπρος λειτούργησε ως Κόμβος ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) και Έγκαιρης Προειδοποίησης (Early Warning), καθότι:

● Αντιμετώπισε απειλές, όπως η επίθεση στη βρετανική βάση Ακρωτήρι, χωρίς να εμπλακεί επίσημα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

● Διευκόλυνε τη διεθνή συνεργασία φιλοξενώντας αμερικανικά, βρετανικά και ευρωπαϊκά συστήματα επιτήρησης και αναγνώρισης.

Προκλήσεις και κενά

Παρά την αποτελεσματική συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου, παραμένουν σημαντικά κενά στην ασφάλεια και τον συντονισμό της ανατολικής Μεσογείου. Συγκεκριμένα:

● Έλλειψη μόνιμου συντονιστικού πλαισίου, που καθιστά δύσκολη τη μακροχρόνια συνεργασία. Η ενδεχόμενη ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ θα της επέτρεπε να συμμετέχει σε μόνιμες στρατιωτικές δομές και επιχειρησιακά δίκτυα, ενισχύοντας την αεράμυνα, την παρακολούθηση και την αποτροπή απειλών στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ ταυτόχρονα θα διευκόλυνε τον συντονισμό με τις ΗΠΑ, την Ελλάδα και το Ισραήλ.

● Η Κύπρος, ως μέλος της Ε.Ε. αλλά εκτός ΝΑΤΟ, αντιμετωπίζει περιορισμούς στον αμυντικό συντονισμό. Μπορεί να συνεργάζεται με συμμάχους και να φιλοξενεί στρατιωτικά μέσα, αλλά χωρίς την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, η συμμετοχή της παραμένει περιορισμένη και εξαρτάται από προσωρινές συμφωνίες και ad hoc συνεργασίες.

● Η διοικητική διάσπαση EUCOM – CENTCOM δημιουργεί καθυστερήσεις και διάσπαση πληροφοριών. Η ανατολική Μεσόγειος ανήκει διοικητικά στην EUCOM, αλλά οι απειλές προέρχονται από την περιοχή της CENTCOM. Αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις στην ανταλλαγή πληροφοριών και δυσκολία στον συντονισμό, καθώς οι αποφάσεις περνούν μέσα από δύο διαφορετικά επιτελεία αντί για ένα ενιαίο.

● Αβεβαιότητα από συμμάχους, καθώς η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία αρνήθηκαν πρόσβαση σε βάσεις ή εναέριο χώρο. Η άρνηση πρόσβασης των εν λόγω χωρών περιορίζει την ελευθερία κινήσεων και την επιχειρησιακή ευελιξία των συμμάχων, αυξάνει τον χρόνο αντίδρασης και αναδεικνύει την ανάγκη για αξιόπιστες μόνιμες βάσεις σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ.

Στρατηγικές προτάσεις

Όπως επισημαίνει ο Μπρόντι, για την αποτελεσματικότερη στρατιωτική συνεργασία στην ανατολική Μεσόγειο απαιτούνται τα εξής βήματα:

● Δημιουργία ενιαίου επιχειρησιακού χώρου και στελέχωση της EUCOM με προσωπικό της CENTCOM.

● Συνολική ενσωμάτωση πληροφοριών, συστημάτων αεράμυνας και διαχείρισης κρίσεων.

● Μόνιμο 3+1 πλαίσιο συνεργασίας (ΗΠΑ – Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ), ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα αντίδρασης σε οποιαδήποτε απειλή.

● Επίσημη αναγνώριση της Κύπρου ως στρατηγικού Κόμβου ISR και Έγκαιρης Προειδοποίησης.

● Συνεχής συνεργασία σε επίπεδο υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων, για στρατηγικό συντονισμό.

Οι επιχειρήσεις «Epic Fury» και «Roaring Lion» επιβεβαίωσαν ότι η ανατολική Μεσόγειος αποτελεί πλέον κρίσιμη γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Ελλάδα και Κύπρος απέδειξαν ότι μπορούν να λειτουργήσουν αξιόπιστα σε πραγματικές συνθήκες μάχης υποστηρίζοντας τις αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις και ενισχύοντας την περιφερειακή σταθερότητα.

Νέος στρατηγικός άξονας ισχύος

Η ανάλυση του Μπρόντι επιδιώκει να θεμελιώσει ένα νέο γεωστρατηγικό δόγμα, σύμφωνα με το οποίο, η ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή περνά πλέον μέσα από την ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα και η Κύπρος αναβαθμίζονται από «περιφερειακοί παίκτες» σε κρίσιμους κόμβους επιχειρήσεων, επιτήρησης και αποτροπής.

Το βασικό συμπέρασμα είναι διπλό. Αφενός Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φαίνεται να οικοδομούν ένα πιο ευέλικτο και αποκεντρωμένο σύστημα προβολής ισχύος, που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις παραδοσιακές αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Αφετέρου η περιοχή μετατρέπεται σε «γραμμή πρώτης επαφής» με τις απειλές που προέρχονται από τη ζώνη επιρροής του Ιράν. Αυτό συνεπάγεται αυξημένες ευθύνες αλλά και κινδύνους για τα κράτη που συμμετέχουν ενεργά.

Ωστόσο ο Μπρόντι αφήνει να εννοηθεί ότι χωρίς θεσμική ενοποίηση (π.χ. μέσω του ΝΑΤΟ ή ενός σταθερού πολυμερούς σχήματος), η σημερινή αποτελεσματικότητα μπορεί να αποδειχθεί συγκυριακή. Τελικά η ανάλυσή του προτείνει έμμεσα μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο, όπου η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι απλώς υποστηρικτές, αλλά αναπόσπαστα στοιχεία ενός μόνιμου στρατηγικού άξονα. Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν αυτή η αναβάθμιση θα «κλειδώσει» και πολιτικά, μέσω μόνιμων συμφωνιών, ή θα παραμείνει μια επιχειρησιακή πραγματικότητα χωρίς σταθερό θεσμικό υπόβαθρο.

Πολλαπλή η αντίδραση της Τουρκίας

Η Τουρκία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει την αναβάθμιση της Ελλάδας και της Κύπρου ως πρόκληση στα δικά της γεωστρατηγικά συμφέροντα και θα αντιδράσει σε πολλαπλά επίπεδα.

● Σε διπλωματικό επίπεδο θα επιχειρήσει να αμφισβητήσει τη νομιμοποίηση αυτών των συνεργασιών, προβάλλοντας τον εαυτό της ως αναντικατάστατο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και κρίσιμο παίκτη στη Μέση Ανατολή.

● Σε στρατιωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο μπορεί να ενισχύσει την παρουσία της στην ανατολική Μεσόγειο με τη διεξαγωγή περισσότερων στρατιωτικών ασκήσεων, αυξημένων αεροναυτικών περιπολιών και γενικότερα με την επίδειξη ισχύος σε θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί κρίσιμες.

● Σε γεωπολιτικό επίπεδο πιθανόν να κινηθεί περισσότερο αυτόνομα, ενισχύοντας τις διμερείς σχέσεις συνεργασίας είτε με χώρες της Μέσης Ανατολής είτε ακόμη και διατηρώντας ισορροπίες με το Ιράν ή άλλους παίκτες, ώστε να μην απομονωθεί από ένα σχήμα ΗΠΑ – Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου.

Πέραν αυτών, υπάρχει και το στοιχείο της διαχείρισης έντασης. Η Άγκυρα συνήθως αποφεύγει την πλήρη ρήξη με τη Δύση, αλλά χρησιμοποιεί την ένταση ως εργαλείο πίεσης. Συνολικά η Τουρκία δεν θα μείνει παθητική, αλλά θα επιδιώξει είτε να μπει στο παιχνίδι είτε να αλλάξει τους κανόνες του.

Βασίλης Γιαννακόπουλος, ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής ([email protected])

