Χρυσοχοΐδης στην Κρήτη: «Χτίζουμε δομές στο νησί – Σύντομα 130 αστυνομικοί στην υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος» (Videos)

Στην ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και στη δημιουργία «ισχυρών δομών» για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο των εγκαινίων της Λέσχης Σίτισης Αστυνομικών, στο Ηράκλειο.

Όπως τόνισε, η ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αποτελεί κομβική παρέμβαση για την ασφάλεια στο νησί, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση σοβαρών μορφών εγκληματικότητας. «Είμαστε εδώ και χτίζουμε υπηρεσίες, χτίζουμε δομές και υποδομές για να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα φαινόμενα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι η νέα Υποδιεύθυνση βρίσκεται ήδη σε φάση στελέχωσης, σημειώνοντας ότι σήμερα αριθμεί περίπου 20 άτομα, ωστόσο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ενισχυθεί σημαντικά. «Σε λίγες ημέρες θα έχει 130 αστυνομικούς. Έχει ήδη γίνει η επιλογή, πρόκειται για υπηρετούντες ήδη αστυνομικούς που κατά το μάλλον ή ήττον είναι Κρητικοί», επεσήμανε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Αρχανών – Αστερουσίων για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του εγχειρήματος, κάνοντας ειδική αναφορά στην παραχώρηση προσωρινού χώρου για τη στέγαση της υπηρεσίας.

Νωρίτερα, ο υπουργός συνοδευόμενος από τον Σταύρο Αρναουτάκη επισκέφθηκε τις Αρχάνες και πραγματοποίησε αυτοψία στο κτήριο του παλιού Συνεταιρισμού, που προορίζεται να στεγάσει την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες εκεί, η Υποδιεύθυνση θα λειτουργεί στον πρώτο όροφο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Αρχανών.

Ενισχύονται με δεκάδες μόνιμους αστυνομικούς αεροδρόμιο και λιμάνι Ηρακλείου

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης και την ενίσχυση των ελέγχων στις βασικές πύλες εισόδου του νησιού, γνωστοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα θα διατεθούν επιπλέον 20 αστυνομικοί στο Λιμάνι του Ηρακλείου και 50 στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Όπως επισημάνθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η δημιουργία νέων δομών και η παράλληλη ενίσχυση των υπηρεσιών εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο για την ενδυνάμωση της αστυνόμευσης στην Κρήτη, για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας σε κατοίκους και επισκέπτες.

