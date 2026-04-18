Μήνυμα Χαμενεΐ: Το γενναίο ναυτικό του ιρανικού στρατού έτοιμο να επιφέρει νέες «πικρές ήττες» στους εχθρούς

Το ναυτικό του Ιράν είναι έτοιμο να «επιφέρει νέες ήττες στους εχθρούς του» διαμηνύει ο νέος θρησκευτικός ηγέτης της Τεχεράνης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Ο Ισλαμικός Στρατός υπερασπίζεται με θάρρος τη γη, τα ύδατα και τη σημαία που του ανήκουν, όπως έκανε και στους δύο προηγούμενους επιβεβλημένους πολέμους. Με την υποστήριξη του Θεού και του λαού, σε στερεές τάξεις και καθώς βρίσκεται πλάι-πλάι με τους συντρόφους του από άλλες ένοπλες δυνάμεις, μάχεται τους δύο κορυφαίους στρατούς της απιστίας και της αλαζονείας. Ο Ισλαμικός Στρατός έχει εκθέσει την αδυναμία και την ταπείνωση αυτών των στρατών στον κόσμο», δήλωσε στο Telegram, με αφορμή την επέτειο της ίδρυσης του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

«Με τον ίδιο τρόπο που τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του χτυπούν τις ΗΠΑ και τους σιωνιστές δολοφόνους σαν κεραυνοί, το γενναίο ναυτικό του είναι επίσης έτοιμο να επιφέρει νέες πικρές ήττες στους εχθρούς του» δήλωσε.

