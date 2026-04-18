Συνελήφθη 51χρονος για τη φωτιά στην Άμπελο Αχαΐας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στη σύλληψη ενός 51χρονου για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή μεταξύ Αμπέλου και Ποροβίτσας κοντά στην Αιγείρα Αχαΐας, προχώρησαν οι Αρχές.

Ο συλληφθείς, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε γεωργικές εργασίες, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα με την προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.950 ευρώ.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Υπενθυμίζεται πως συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου (18/04) έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αμπέλου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμε και εναέριο μέσο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Δυτικής Ελλάδας κι ένα αεροσκάφος.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πυρκαγιά δεν απείλησε κατοικίες, ωστόσο εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Αμπέλου Αχαΐας να απομακρυνθούν προς Ακράτα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άμπελος της Περιφερειακής Ενότητας AχαΐαςΑν βρίσκεστε στην περιοχή Άνω_Πορόβιτσα απομακρυνθείτε προς Ακράτα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται σε αυτό.

Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Λιοσίων: Μηχανή παρέρυσε ανήλικη

Σε επέμβαση για ειλεό υπεβλήθη η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε ο 7χρονος που είχε απαχθεί από τον πατέρα του στις Συκιές