Αφθώδης πυρετός: Στα σαράντα οκτώ τα κρούσματα στη Λέσβο

Σε 48 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού, σε σύνολο 60 θετικών εκτροφών, στη Λέσβο, από τις 15 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου 2026, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά το ίδιο διάστημα εξετάστηκαν συνολικά 434 εκτροφές. Ειδικότερα, η επιτήρηση κάλυψε 345 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 13 εκτροφές βοοειδών και 64 μικτές εκτροφές.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες σε 12.081 ζώα, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς εστάλησαν συνολικά 21.979 δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο.

Οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου συνεχίζουν για όγδοη μέρα τις κινητοποιήσεις και τον αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης.

Ζητούν άμεσα εμβολιασμούς κατά του αφθώδους πυρετού, πλήρη αποζημίωση των παραγωγών και συγκεκριμένο σχέδιο για την ανασυγκρότηση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς δεν έμειναν ικανοποιήμενοι από τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τη μεταξύ τους συνάντηση.

Παρόλα αυτά σήμερα (21/4) το πρωί, έπειτα και από παρέμβαση του λιμενάρχη, οι κτηνοτρόφοι επέτρεψαν στα φορτηγά με εμπορεύματα να αποβιβαστούν από το πλοίο «Νήσος Σαμος» που έφτασε από τον Πειραιά, ως κίνηση καλής θέλησης.

