Άρση ασυλίας βουλευτών: Πρώτη απώλεια για τη ΝΔ, «θα απέχω» λέει ο Πέτσας

Ο Στέλιος Πέτσας είναι ο πρώτος βουλευτής της ΝΔ που δήλωσε επίσημα ότι θα απέχει από την αυριανή ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο κόσμος δεν θέλει σιωπηλούς βουλευτές, αλλά ανθρώπους που να εκφράζουν τη γνώμη τους με βάση τον όρκο που έχουν δώσει στο Σύνταγμα και να ψηφίζουν κατά συνείδηση», ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Μετά την αναθεώρηση του 2019, το άρθρο 62 του Συντάγματος προβλέπει ακαταδίωκτο των βουλευτών μόνο για τα βουλευτικά τους καθήκοντα και την πολιτική τους δραστηριότητα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις υποχρεωτικά αίρεται η ασυλία. Αυτό το έχει κάνει αυτή η Βουλή, 97 άρσεις ασυλιών έχουν γίνει αυτήν την περίοδο. Εγώ θεωρώ ότι η αποστολή ενός μηνύματος που να ρωτά αν κάτι γίνεται – όπως έχει κάνει ο κ. Βαρτζόπουλος – ή αποστολή e-mail – όπως έχει κάνει ο κ. Μηταράκης – εμπίπτουν καθαρά στην πολιτική τους δραστηριότητα» πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας την αξιολόγηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση πριν αποστείλει τη δικογραφία στη Βουλή, την χαρακτήρισε «ανεπαρκή» και «πρόχειρη».

«Δεν μιλάμε για παράνομες πράξεις, αλλά για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε αίτημα ενός συμπολίτη τους. Δεν θα απαγορεύσουμε να παίρνει κάποιος ένα τηλέφωνο ή να στέλνει ένα μήνυμα» σημείωσε ο Στ. Πέτσας.

Λεφτά υπάρχουν: Διπλασιάστηκαν οι μετακλητοί σε υπουργούς, κυβερνητικούς φορείς και δημάρχους από το 2013

Η «γαλάζια» Καβάλα πίσω από την υπόθεση Λαζαρίδη; – Τι συζητάνε οι γαλάζιοι βουλευτές και ποιος ο φόβος τους

Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ «πληρώνει» ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη – Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού, καταρρέει η Πλεύση



