ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 15:18
21.04.2026 12:27

Άρση ασυλίας βουλευτών: Πρώτη απώλεια για τη ΝΔ, «θα απέχω» λέει ο Πέτσας

Ο Στέλιος Πέτσας είναι ο πρώτος βουλευτής της ΝΔ που δήλωσε επίσημα ότι θα απέχει από την αυριανή ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο κόσμος δεν θέλει σιωπηλούς βουλευτές, αλλά ανθρώπους που να εκφράζουν τη γνώμη τους με βάση τον όρκο που έχουν δώσει στο Σύνταγμα και να ψηφίζουν κατά συνείδηση», ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Μετά την αναθεώρηση του 2019, το άρθρο 62 του Συντάγματος προβλέπει ακαταδίωκτο των βουλευτών μόνο για τα βουλευτικά τους καθήκοντα και την πολιτική τους δραστηριότητα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις υποχρεωτικά αίρεται η ασυλία. Αυτό το έχει κάνει αυτή η Βουλή, 97 άρσεις ασυλιών έχουν γίνει αυτήν την περίοδο. Εγώ θεωρώ ότι η αποστολή ενός μηνύματος που να ρωτά αν κάτι γίνεται – όπως έχει κάνει ο κ. Βαρτζόπουλος – ή αποστολή e-mail – όπως έχει κάνει ο κ. Μηταράκης – εμπίπτουν καθαρά στην πολιτική τους δραστηριότητα» πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας την αξιολόγηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση πριν αποστείλει τη δικογραφία στη Βουλή, την χαρακτήρισε «ανεπαρκή» και «πρόχειρη».

«Δεν μιλάμε για παράνομες πράξεις, αλλά για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε αίτημα ενός συμπολίτη τους. Δεν θα απαγορεύσουμε να παίρνει κάποιος ένα τηλέφωνο ή να στέλνει ένα μήνυμα» σημείωσε ο Στ. Πέτσας.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

