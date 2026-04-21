ΕΛΤΟΝ: Αύξηση πωλήσεων και ενίσχυση κερδοφορίας με επενδύσεις και μείωση δανεισμού

Σε θετική τροχιά κινήθηκε το 2025 ο Όμιλος ΕΛΤΟΝ, καταγράφοντας αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία, σε ένα περιβάλλον σταθεροποίησης των αγορών μετά τις έντονες διακυμάνσεις των προηγούμενων ετών.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 89,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 2,3% σε σχέση με το 2024, ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν στα 175 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,6%. Η ενίσχυση των εσόδων αποδίδεται στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και την καλύτερη γεωγραφική διασπορά των πωλήσεων.

Το περιθώριο μικτής κερδοφορίας σταθεροποιήθηκε, επιστρέφοντας στα ιστορικά επίπεδα του Ομίλου, μετά τις έντονες διακυμάνσεις των τιμών που είχαν επηρεάσει την προηγούμενη περίοδο. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στο 14,9% για την εταιρεία και στο 15,6% για τον Όμιλο, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της λειτουργικής του βάσης.

Η διατήρηση της μικτής κερδοφορίας, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, συνέβαλαν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, θετικά επέδρασαν τα έκτακτα έσοδα από την πώληση εγκαταστάσεων θυγατρικής στη Βουλγαρία, καθώς και η περιορισμένη πλέον επίδραση του πληθωριστικού περιβάλλοντος στην Τουρκία μέσω της εφαρμογής του λογιστικού προτύπου IAS29.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, τα κέρδη προ φόρων (EBT) της εταιρείας ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι 2,8 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 4,5 εκατ. ευρώ από 3,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 21,8%. Η επίδοση αυτή υποδηλώνει ενίσχυση της συνολικής κερδοφορίας παρά τις επιμέρους πιέσεις.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα του ισολογισμού, με τον δείκτη κεφαλαίου κίνησης να διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 185% για την εταιρεία και 215,7% για τον Όμιλο, αποτυπώνοντας ισχυρή ρευστότητα και χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Παράλληλα, ο Όμιλος προχώρησε εντός του 2025 σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων, περιορίζοντας τον καθαρό δανεισμό στα 16,7 εκατ. ευρώ από 19,4 εκατ. ευρώ το 2024. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική του θέση και δημιουργεί περιθώρια για νέες επενδυτικές κινήσεις.

Στο μέτωπο των επενδύσεων, σημαντική ήταν η εξαγορά του 100% της εταιρείας «Ν. ΛΕΚΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ», η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή πρώτων υλών για τη βιομηχανία τροφίμων. Η κίνηση αυτή ενισχύει τη θέση της ΕΛΤΟΝ, καθώς τα προϊόντα της εξαγορασθείσας εταιρείας είναι συμπληρωματικά με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του 2025, ολοκληρώθηκε και η ενσωμάτωση της νέας θυγατρικής, με την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης, ενώ ο σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια προβλέπει την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με έμφαση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η διοίκηση συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2024, προχωρώντας στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, την αναδιοργάνωση θυγατρικών – με πρώτο παράδειγμα τη Βουλγαρία – και τη διερεύνηση νέων εξαγορών.

Συνολικά, η πορεία του 2025 επιβεβαιώνει τη σταθερή ανάπτυξη του Ομίλου και τη δυνατότητά του να ενισχύει τη θέση του σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Η Crestview Strategy μπαίνει στην ελληνική αγορά – Ο Κωστής Κατσανέβας Ειδικός Σύμβουλος για την Ελλάδα

Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος €53 – Στο επίκεντρο οι παραχωρήσεις

ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις σε έργα που δίνουν πνοή στο υδάτινο μέλλον της Αττικής… γιατί Επενδύοντας στο Νερό, Επενδύουμε στο Μέλλον