ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 22:58
22.04.2026 21:37

Αυξήθηκαν 25% οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων λόγω του πολέμου στο Ιράν – Σε ποια δρομολόγια καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Αυξήθηκαν σχεδόν 25% οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, λόγω του πολέμου στο Ιράν

Οι περιορισμοί στον εναέριο έχουν αναγκάσει τις αεροπορικές εταιρείες να επαναδρομολογήσουν πολλές πτήσεις, αυξάνοντας την ποσότητα καυσίμων που χρειάζονται.

Επιπλέον έχουν έχουν εκτοξευθεί από περίπου 85–90 δολάρια το βαρέλι σε 150–200 δολάρια το βαρέλι οι τιμές των καυσίμων αεροπλάνων. Τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν έως και το ένα τέταρτο των λειτουργικών δαπανών των αεροπορικών εταιρειών.

Παράλληλα, αρκετές αεροπορικές έχουν μειώσει τη χωρητικότητα στα διηπειρωτικά δρομολόγια που εξυπηρετούνταν συνήθως από αερομεταφορείς του Κόλπου, οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρές διαταραχές στις δραστηριότητές τους.

Οι τιμές ποιων εισιτηρίων αυξήθηκαν περισσότερο

Σύμφωνα με την έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας Teneo μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές εισιτηρίων για Ανατολική Ασία από Ευρώπη. Μια πτήση από το Λονδίνο προς τη Μελβούρνη τον Ιούνιο κοστίζει πλέον 76% περισσότερο από πέρυσι, ενώ η τιμή μιας πτήσης από το Χονγκ Κονγκ προς το Λονδίνο έχει αυξηθεί κατά 72%.

Οι αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποίησαν ότι εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί ή επιδεινωθεί, θα αναγκαστούν να μειώσουν τις πτήσεις και να αυξήσουν περαιτέρω τους ναύλους. Ζήτησαν τη μείωση ή αναστολή του Air Passenger Dutyφόρου στους επιβάτες — καθώς και την προσωρινή αναστολή ενός μεγάλου συστήματος εμπορίας εκπομπών. Τα αιτήματα περιλαμβάνονται σε εμπιστευτικό έγγραφο που εστάλη σε υπουργούς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας από την Airlines UK, που εκπροσωπεί μεταξύ άλλων τις EasyJet, Ryanair, British Airways και Virgin Atlantic.

Διαβάστε επίσης

Το «μοντέλο» του πλεονάσματος: Ανάπτυξη, ΦΠΑ ή… «αίμα»;

Νέα δέσμη μέτρων 500 εκατ. ευρώ: Ποιοι και πώς θα δουν «ανάσα» στα εισοδήματα και «κούρεμα» στις κατασχέσεις

«Καμπανάκι» για συστημική καταστροφή της ζήτησης αερίου από τη σύγκρουση στη Μέση Aνατολή

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα «μαζεύει» ο Παναγιωτόπουλος και ξεκαθαρίζει: Ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φόρουμ Δελφών – Βενιζέλος: Πρέπει να επιδιώκουμε σταθερότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φόρουμ Δελφών – Φλωρίδης: Έρχεται ρύθμιση για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών μετά την άρση ασυλίας

ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας, πληροφορίες ότι φέρει τραύμα από μαχαίρι

ΚΟΣΜΟΣ

Αρραγές το μέτωπο στην ιρανική ηγεσία – Ο ρόλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη «φάντασμα»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος στην υπόθεση της Ελευθερίας Γιακουμάκη, όλα δείχνουν γυναικοκτονία - Βρέθηκε νεκρή με τραύμα από όπλο στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

