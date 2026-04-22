Αυξήθηκαν 25% οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων λόγω του πολέμου στο Ιράν – Σε ποια δρομολόγια καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Αυξήθηκαν σχεδόν 25% οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Οι περιορισμοί στον εναέριο έχουν αναγκάσει τις αεροπορικές εταιρείες να επαναδρομολογήσουν πολλές πτήσεις, αυξάνοντας την ποσότητα καυσίμων που χρειάζονται.

Επιπλέον έχουν έχουν εκτοξευθεί από περίπου 85–90 δολάρια το βαρέλι σε 150–200 δολάρια το βαρέλι οι τιμές των καυσίμων αεροπλάνων. Τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν έως και το ένα τέταρτο των λειτουργικών δαπανών των αεροπορικών εταιρειών.

Παράλληλα, αρκετές αεροπορικές έχουν μειώσει τη χωρητικότητα στα διηπειρωτικά δρομολόγια που εξυπηρετούνταν συνήθως από αερομεταφορείς του Κόλπου, οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρές διαταραχές στις δραστηριότητές τους.

Οι τιμές ποιων εισιτηρίων αυξήθηκαν περισσότερο

Σύμφωνα με την έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας Teneo μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές εισιτηρίων για Ανατολική Ασία από Ευρώπη. Μια πτήση από το Λονδίνο προς τη Μελβούρνη τον Ιούνιο κοστίζει πλέον 76% περισσότερο από πέρυσι, ενώ η τιμή μιας πτήσης από το Χονγκ Κονγκ προς το Λονδίνο έχει αυξηθεί κατά 72%.

Οι αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποίησαν ότι εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί ή επιδεινωθεί, θα αναγκαστούν να μειώσουν τις πτήσεις και να αυξήσουν περαιτέρω τους ναύλους. Ζήτησαν τη μείωση ή αναστολή του Air Passenger Duty — φόρου στους επιβάτες — καθώς και την προσωρινή αναστολή ενός μεγάλου συστήματος εμπορίας εκπομπών. Τα αιτήματα περιλαμβάνονται σε εμπιστευτικό έγγραφο που εστάλη σε υπουργούς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας από την Airlines UK, που εκπροσωπεί μεταξύ άλλων τις EasyJet, Ryanair, British Airways και Virgin Atlantic.

