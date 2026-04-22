Συνεργασία AEGEAN και AirChina ενισχύει συνδεσιμότητα Ελλάδας Κίνας με νέες επιλογές πτήσεων κοινού κωδικού

Σε συμφωνία για πτήσεις κοινού κωδικού (codeshare) προχώρησαν η AEGEAN και η Air China, διευρύνοντας τις δυνατότητες μετακίνησης μεταξύ Ελλάδας και Κίνας και ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα προς την ασιατική αγορά.

Η συνεργασία προβλέπει τη διάθεση κοινών πτήσεων, δίνοντας στους επιβάτες τη δυνατότητα να ταξιδεύουν από την Αθήνα προς το Πεκίνο, καθώς και προς τη Γκουανγκζού μέσω ανταπόκρισης στο δίκτυο της Air China. Αντίστοιχα, επιβάτες από την Κίνα θα μπορούν να συνεχίζουν το ταξίδι τους με πτήσεις της AEGEAN προς ελληνικούς προορισμούς, όπως το Ηράκλειο, η Σαντορίνη, η Ρόδος και η Θεσσαλονίκη.

Μέσω της συμφωνίας, παρέχεται η δυνατότητα ενιαίας κράτησης για ολόκληρο το ταξίδι, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και τη βελτίωση της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας. Οι δύο αεροπορικές εταιρείες εκτιμούν ότι η συνεργασία θα αυξήσει τις διαθέσιμες επιλογές δρομολογίων και θα βελτιώσει τις ανταποκρίσεις μεταξύ των πτήσεων.

Η έναρξη της συνεργασίας τοποθετείται χρονικά τον Μάιο του 2026. Το δρομολόγιο Πεκίνο – Αθήνα, το οποίο εκτελεί σήμερα η Air China τρεις φορές την εβδομάδα, αναμένεται να ενισχυθεί σε πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις κατά τη θερινή περίοδο, ενισχύοντας περαιτέρω τη διασύνδεση των δύο αγορών.

Η συμφωνία υπεγράφη στα γραφεία της Air China στη Ρώμη, παρουσία του Chief Commercial Officer της AEGEAN, Roland Jaggi, και στελεχών της κινεζικής εταιρείας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της AEGEAN, η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας στην Ασία και διεύρυνσης του διεθνούς της δικτύου. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η προσφορά περισσότερων επιλογών και μεγαλύτερης ευελιξίας στους επιβάτες, καθώς και η ενίσχυση των ταξιδιωτικών και εμπορικών ροών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

Οι δύο εταιρείες, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή τους στη συμμαχία Star Alliance, αναμένεται να εξετάσουν περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας τους σε επιπλέον δρομολόγια, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση της αυξανόμενης ζήτησης για ταξίδια μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

