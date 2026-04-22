search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 09:21
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Συνεργασία AEGEAN και AirChina ενισχύει συνδεσιμότητα Ελλάδας Κίνας με νέες επιλογές πτήσεων κοινού κωδικού

air china

Σε συμφωνία για πτήσεις κοινού κωδικού (codeshare) προχώρησαν η AEGEAN και η Air China, διευρύνοντας τις δυνατότητες μετακίνησης μεταξύ Ελλάδας και Κίνας και ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα προς την ασιατική αγορά.

Η συνεργασία προβλέπει τη διάθεση κοινών πτήσεων, δίνοντας στους επιβάτες τη δυνατότητα να ταξιδεύουν από την Αθήνα προς το Πεκίνο, καθώς και προς τη Γκουανγκζού μέσω ανταπόκρισης στο δίκτυο της Air China. Αντίστοιχα, επιβάτες από την Κίνα θα μπορούν να συνεχίζουν το ταξίδι τους με πτήσεις της AEGEAN προς ελληνικούς προορισμούς, όπως το Ηράκλειο, η Σαντορίνη, η Ρόδος και η Θεσσαλονίκη.

Μέσω της συμφωνίας, παρέχεται η δυνατότητα ενιαίας κράτησης για ολόκληρο το ταξίδι, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και τη βελτίωση της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας. Οι δύο αεροπορικές εταιρείες εκτιμούν ότι η συνεργασία θα αυξήσει τις διαθέσιμες επιλογές δρομολογίων και θα βελτιώσει τις ανταποκρίσεις μεταξύ των πτήσεων.

Η έναρξη της συνεργασίας τοποθετείται χρονικά τον Μάιο του 2026. Το δρομολόγιο Πεκίνο – Αθήνα, το οποίο εκτελεί σήμερα η Air China τρεις φορές την εβδομάδα, αναμένεται να ενισχυθεί σε πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις κατά τη θερινή περίοδο, ενισχύοντας περαιτέρω τη διασύνδεση των δύο αγορών.

Η συμφωνία υπεγράφη στα γραφεία της Air China στη Ρώμη, παρουσία του Chief Commercial Officer της AEGEAN, Roland Jaggi, και στελεχών της κινεζικής εταιρείας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της AEGEAN, η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας στην Ασία και διεύρυνσης του διεθνούς της δικτύου. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η προσφορά περισσότερων επιλογών και μεγαλύτερης ευελιξίας στους επιβάτες, καθώς και η ενίσχυση των ταξιδιωτικών και εμπορικών ροών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

Οι δύο εταιρείες, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή τους στη συμμαχία Star Alliance, αναμένεται να εξετάσουν περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας τους σε επιπλέον δρομολόγια, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση της αυξανόμενης ζήτησης για ταξίδια μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hlios
BUSINESS

XARIS_DOUKAS_2204
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

skertsos-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

paschalidis-new
LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

dimitris_markopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

gmos-234
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

pliromi-kinito-karta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

hlios
BUSINESS

XARIS_DOUKAS_2204
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

skertsos-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

1 / 3