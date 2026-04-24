Σωματείο Εργαζομένων ΠΓΝ Αττικό: «Φιέστα σε χωράφι – Υπάρχουν 136 ασθενείς σε ράντζα και λείπουν νοσηλευτές»

«Κάθε επίσκεψη της πολιτικής ηγεσίας βρίσκει το νοσοκομείο με ακόμη λιγότερους νοσηλευτές, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη λειτουργία του». Με αυτά τα λόγια το σωματείο εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αττικό «Αναγέννηση» εκφράζει την έντονη αντίδραση του με αφορμή την πρόσφατη τελετή εγκαινίων της θεμελίωσης δυο νέων κτηρίων του νοσοκομείου, που τη χαρακτηρίζει «φιέστα σε χωράφι»!

Σε μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση το σωματείο εργαζομένων θέτει μια σειρά από κύρια προβλήματα που αφορούν τη σημερινή λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα θεραπευτήρια που καλύπτουν ολόκληρη τη Δυτική Αττική αλλά και ένα μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου τονίζοντας ότι: «τα εγκαίνια δεν έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα, την ώρα που δεκάδες ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους.»

Αναλυτικά, σύμφωνα με το σωματείο, κατά την επίσκεψη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας στο Αττικόν πραγματοποιήθηκε τελετή θεμελίωσης σε χώρο που χαρακτηρίζεται ως «χωράφι», με στόχο, σύμφωνα με τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, την έναρξη έργων που θα συμβάλουν στη μείωση των ράντζων μέσα σε διάστημα 18 μηνών. Ωστόσο σήμερα νοσηλεύονταν σε ράντζα 136 ασθενείς, γεγονός που, όπως αναφέρει, αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση του νοσοκομείου.

Ο πρώτος θεμέλιος λίθος αφορά κτίριο που προορίζεται για τη στέγαση κοιτώνων γιατρών, οι οποίοι σήμερα αναγκάζονται να ξεκουράζονται σε θαλάμους ασθενών. Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας υποστήριξε ότι με τη μεταφορά των κοιτώνων θα «απελευθερωθούν» 52 κρεβάτια. Το σωματείο, όμως, αποκαλύπτει ότι η επαναλειτουργία της Ουρολογικής Κλινικής, η οποία χρησιμοποιείται ως κοιτώνας, απαιτεί νοσηλευτικό προσωπικό που δεν υπάρχει. Παράλληλα, αναφέρει ότι η ανακαινισμένη Κλινική 07 παραμένει κλειστή επί δύο μήνες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ο δεύτερος θεμέλιος λίθος αφορά κτίριο που θα στεγάσει τη Διοικητική Υπηρεσία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αναγέννηση και Πρόοδος», η οποία δραστηριοποιείται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και κέντρο εξειδικευμένων επεμβάσεων και αποκατάστασης.

Το σωματείο υποστηρίζει ότι: «η λειτουργία του κτιρίου θα βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο χρηματοδοτεί την κατασκευή,» και στη συνέχεια συμπληρώνει :«το κράτος ενισχύει μια μεγάλη διεθνή επιχειρηματική δομή, χωρίς να αντιμετωπίζει τις ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία.».

Επιπλέον οι εκπρόσωποι των εργαζομένων επισημαίνουν ότι τα προβλήματα του Αττικόν δεν μπορούν να λυθούν με τελετές και επικοινωνιακές κινήσεις. Ενώ παράλληλα υπογραμμίζει ότι «η ουσιαστική λύση για τα ράντζα και τη λειτουργία των κλινικών είναι οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κυρίως νοσηλευτών και η επαρκής κρατική χρηματοδότηση.».

