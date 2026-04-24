«Τσίγκινη» η «χρυσή βίζα» του Τραμπ: Μόνο μία έχει εγκριθεί ως τώρα (Photos)

Η κάρτα «χρυσή βίζα» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία επιτρέπει σε έναν αλλοδαπό να καταβάλει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια για να ζήσει και να εργαστεί νόμιμα στις ΗΠΑ, έχει εγκριθεί μόνο για ένα άτομο, δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ – κάτι που φαίνεται να υπολείπεται σημαντικά των προηγούμενων ισχυρισμών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Μετά την έναρξη της πώλησης τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Λούτνικ δήλωσε ότι η κυβέρνηση είχε πουλήσει «αξία» 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε λίγες μόνο ημέρες, ενώ ο Τραμπ στεκόταν δίπλα του κρατώντας το επιχρυσωμένο εισιτήριο και έλεγε: «Ουσιαστικά, είναι η πράσινη κάρτα με αναβολικά». Ο Λούτνικ δεν αναφέρθηκε στην προφανή ασυμφωνία κατά τη διάρκεια ανταλλαγής απόψεων με μια βουλευτίνα στην ακρόαση της επιτροπής.

Ο Τραμπ προώθησε την ιδέα πέρυσι, προτείνοντας αρχικά κόστος 5 εκατομμυρίων δολαρίων και υποστηρίζοντας ότι θα προσελκύσει ξένο ταλέντο στις ΗΠΑ και θα γεμίσει τα ομοσπονδιακά ταμεία. Σκοπός του είναι να αντικαταστήσει το πρόγραμμα EB-5, ένα πρόγραμμα δεκαετιών που πρόσφερε βίζες των ΗΠΑ σε άτομα που επένδυαν περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε μια εταιρεία με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους.

Αν και έχει εγκριθεί μόνο ένα άτομο, «υπάρχουν εκατοντάδες στην ουρά που εξετάζονται», δήλωσε ο Λούτνικ, εμφανιζόμενος ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα του προγράμματος, σε ακρόαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. «Μόλις το έθεσαν σε εφαρμογή και ήθελαν να βεβαιωθούν ότι το έκαναν τέλεια», είπε.

Πριν από ένα χρόνο, ο Λούτνικ δήλωσε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι η «χρυσή κάρτα» θα απέφερε έσοδα ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων και θα συνέβαλε στην «εξισορρόπηση του προϋπολογισμού». Το δημόσιο χρέος ανέρχεται σε 31,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ σύμφωνα με εξωτερικές εκτιμήσεις της Επιτροπής για έναν Υπεύθυνο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό, το ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα για το τρέχον οικονομικό έτος θα ανέλθει σε περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο υπουργός Εμπορίου σημείωσε ότι κάθε αιτών καταβάλλει ένα τέλος 15.000 δολαρίων, επιπλέον του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο επιτρέπει τον «αυστηρό έλεγχο» όσων υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα που τελικά ανοίγει τον δρόμο προς την αμερικανική υπηκοότητα. Επιτρέπει επίσης στις εταιρείες να δαπανήσουν 2 εκατομμύρια δολάρια για έναν υπάλληλο που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, μαζί με ένα ετήσιο τέλος συντήρησης 1%.

Διαθέτει μια φανταχτερή κυβερνητική ιστοσελίδα με τη φράση «Ανοίξτε τις πόρτες της ζωής στην Αμερική» πάνω από την απεικόνιση μιας χρυσής κάρτας: το αυστηρό πρόσωπο του Τραμπ, δίπλα σε έναν αετό, το Άγαλμα της Ελευθερίας και την υπογραφή του με τα σκαμπανεβάσματα. Η ιστοσελίδα προωθεί επίσης την επερχόμενη «Trump Platinum Card» αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία προσφέρει έως και 270 ημέρες παραμονής στην Αμερική χωρίς φορολόγηση των εισοδημάτων εκτός ΗΠΑ.

Ενώ ο Τραμπ έχει δημιουργήσει μια προεδρική ταυτότητα εν μέρει γύρω από την απέλαση μεταναστών χωρίς νόμιμο καθεστώς, έχει υποστηρίξει επανειλημμένα την εισροή εξειδικευμένων μεταναστών στις ΗΠΑ, κάτι που θα μπορούσε να διευκολύνει το πρόγραμμα της χρυσής κάρτας. Όταν ρωτήθηκε πώς θα δαπανηθούν τα έσοδα, ο Λούτνικ είπε: «Αυτό θα καθοριστεί από την κυβέρνηση, και οι όροι του προγράμματος είναι προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

