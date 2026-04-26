ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 00:48
26.04.2026 23:09

Τραμπ: «Καλές συζητήσεις» με Πούτιν και Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι έχει «καλές συζητήσεις» τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς επιδιώκει, όπως είπε, να συμβάλει στην επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις προσπάθειες που, όπως είπε, καταβάλλονται για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Εργαζόμαστε για την κατάσταση στη Ρωσία, τη Ρωσία και την Ουκρανία και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ απέφυγε να αποκαλύψει πότε μίλησε τελευταία φορά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Κάνω συζητήσεις μαζί του, και κάνω συζητήσεις με τον πρόεδρο Ζελένσκι, και καλές συζητήσεις», ανέφερε, χωρίς να διευκρινίσει πότε πραγματοποιήθηκαν οι τηλεφωνικές συνομιλίες με τον έναν ή τον άλλο ηγέτη.

«Το μίσος μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι είναι γελοίο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε και στη σχέση των δύο ηγετών, υποστηρίζοντας ότι η προσωπική αντιπαλότητα δυσχεραίνει την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης.

«Το μίσος μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι είναι γελοίο. Είναι τρελό. Και το μίσος είναι κακό πράγμα. Το μίσος είναι κακό πράγμα όταν προσπαθείς να διευθετήσεις κάτι, αλλά θα γίνει», δήλωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ορκιστεί ότι θα βάλει τέλος στον πόλεμο, ο οποίος άρχισε με την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο, έναν και πλέον χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, η σύγκρουση συνεχίζεται.

Μάλι: Νεκρός ο υπουργός Άμυνας της χώρας έπειτα από επίθεση ανταρτών (Video)

Ισπανία: Φοβερά επεισόδια στο Ουέσκα – Σαραγόσα – Παίκτης έριξε μπουνιά σε αντίπαλο μετά την αποβολή του (Video)

Παλαιστίνη: Η Φάταχ του Αμπάς ήρθε πρώτη στις δημοτικές εκλογές στη Δυτική Όχθη, χωρίς ψηφοδέλτια η Χαμάς

Μυτιλήνη: Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 24χρονου κτηνοτρόφου

ΠΑΣΟΚ: Νέoς Γραμματέας ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, εκλέχτηκε με 88%, πρώτος ο Κώστας Τσουκαλάς στο πολιτικό συμβούλιο

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Απόψε η μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στα Προπύλαια - Οι καλλιτέχνες που υψώνουν φωνή για την ειρήνη

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Τα 2 supermini που ξεπέρασαν το Toyota Yaris σε πωλήσεις

Πώς ένα ελληνικό τάνκερ ανοίγει νέα διαδρομή παρακάμπτοντας το Ορμούζ

