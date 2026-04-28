Γιατί ο Μίλτος Χρυσομάλλης θυμήθηκε ξαφνικά τον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια – Η σύνδεση με φήμες για κόμμα Σαμαρά

Κάτι τρέχει στο εσωτερικό της ΝΔ ενόψει της συνεδρίασης, που θα έχει η κοινοβουλευτική της ομάδα στις 7 Μαΐου.

Η ανοιχτή επιστολή 5 βουλευτών – μέσω της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ – το πρωί της Τρίτης με οξεία κριτική για το «επιτελικό κράτος», είναι μία σοβαρή ένδειξη ή και σαφές μήνυμα για τις διαθέσεις που υπάρχουν στα γαλάζια έδρανα.

Αλλά πριν την κίνηση αυτή και εντελώς ξαφνικά, βρήκε στα «χαρακώματα» ο βουλευτής της NΔ και γνωστός για τις φιλικές του σχέσεις με τον Αντώνη Σαμαρά Μίλτος Χρυσομάλλης.

Ο οποίος με άρθρο του στην Απογευματινή, και ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει χαρακτηρίσει συνταγματικό τον νόμο για την ισότητα στον γάμο, ζητεί την κατάργησή του, καίτοι ήταν η κυβέρνηση που στηρίζει ο ίδιος με την ψήφο του, εκείνη που νομοθέτησε σχετικά.

Το ερώτημα είναι κρίσιμο: Είναι απλά μια προσωπική άποψη ενός βουλευτή που στη συγκεκριμένη ψηφοφορία είχε ψηφίσει αρνητικά; Ο χρόνος, το πολιτικό περιβάλλον και οι εσωκομματικές ισορροπίες μάλλον κάνουν την κίνησή του πολύ πιο σύνθετη. Και κυρίως πολύ πιο φορτισμένη.

Ο νόμος για την ισότητα στον γάμο ψηφίστηκε, κρίθηκε πολιτικά, κρίθηκε κοινωνικά, κρίθηκε θεσμικά. Και τώρα, μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ που επιβεβαιώνει τη νομιμότητα της μεταρρύθμισης και του δικαιώματος στην υιοθεσία, ο κ. Χρυσομάλλης επιλέγει να τον επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση ζητώντας την κατάργησή του.

Δηλαδή, την ώρα που το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο κλείνει θεσμικά τη συζήτηση, εκείνος επιχειρεί να την ανοίξει πολιτικά. Σύμπτωση; Και το ενδιαφέρον είναι στο άρθρο του ότι αναφέρεται μόνο στο σκεπτικό της μειοψηφίας των μελών του και όχι στο σκεπτικό της πλειοψηφίας.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο η ουσία της διαφωνίας του. Είναι και το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπει. Ο κ. Χρυσομάλλης δεν είναι ένας απομονωμένος βουλευτής χωρίς εσωκομματικές αναφορές. Η στενή πολιτική και προσωπική σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά δίνει στην παρέμβασή του άλλη βαρύτητα. Διότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πολλοί που εκτιμούν ότι η ανακίνηση αυτού του θέματος δεν αφορά μόνο τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών. Αφορά και τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι επιχειρούν να ξαναχαράξουν εσωκομματικές γραμμές, να μετρήσουν δυνάμεις και να πιέσουν το Μέγαρο Μαξίμου.

Η απόσταση της συντηρητικής βάσης

Το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο υπήρξε από την αρχή ένα δύσκολο εσωκομματικό τεστ. Ένας κρίσιμος αριθμός βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν το ψήφισε. Ένα κομμάτι της συντηρητικής βάσης δεν το αποδέχθηκε ποτέ πλήρως. Άρα, όποιος ανοίγει ξανά αυτό το μέτωπο ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Δεν απευθύνεται μόνο στην κοινωνία. Απευθύνεται και στους βουλευτές που είχαν επιφυλάξεις, στους ψηφοφόρους που ένιωσαν άβολα, στα ακροατήρια που πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία απομακρύνθηκε από παραδοσιακές της αναφορές.

Με άλλα λόγια, το θέμα μπορεί να λειτουργήσει ως εσωκομματικός μοχλός πίεσης. Και εδώ αρχίζουν τα πραγματικά πολιτικά ερωτήματα. Θέλει ο κ. Χρυσομάλλης απλώς να επαναβεβαιώσει τη διαφωνία του; Επιχειρεί να λειτουργήσει ως προπομπός μιας ευρύτερης συντηρητικής αντεπίθεσης; Είναι μια μεμονωμένη παρέμβαση ή ένα πρώτο σήμα προς όσους περιμένουν την επόμενη κίνηση του Αντώνη Σαμαρά; Και κυρίως χρησιμοποιείται ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πολιορκητικό κριό σε μια εσωκομματική αντιπαράθεση;

Σύνδεση με φήμες για κόμμα Σαμαρά

Ένα από τα ακραία σενάρια που συζητείται σε πολιτικά και κοινοβουλευτικά πηγαδάκια είναι ότι, εφόσον υπάρξει ευρύτερη ρήξη από την πλευρά Σαμαρά με τη δημιουργία νέου κόμματος, το ζήτημα της ισότητας στον γάμο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα εναντίον της σημερινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Με τον κ. Χρυσομάλλη σε ρόλο εμπροσθοφυλακής, να ανοίγει πρώτος το θέμα και να δοκιμάζει τις αντοχές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Πρόκειται, βεβαίως, για σενάριο. Αλλά ο χρόνος θα δείξει εάν είναι και σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι προφανές. Η κυβέρνηση έχει ήδη πληρώσει πολιτικό κόστος για μια μεταρρύθμιση που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ως ζήτημα ισότητας, ευρωπαϊκού προσανατολισμού και θεσμικής ωριμότητας. Αν τώρα ανοίξει εκ νέου η συζήτηση, όχι από την αντιπολίτευση αλλά από το εσωτερικό της παράταξης, τότε το Μαξίμου θα βρεθεί μπροστά σε ένα τεχνητό αλλά υπαρκτό δίλημμα να υπερασπιστεί καθαρά τη μεταρρύθμιση ή να αφήσει χώρο σε μια συντηρητική ρητορική που μπορεί να αποδειχθεί πολιτικά μεταδοτική.

Εσωκομματικό νόμισμα

Υπάρχει όμως και η άποψη των βουλευτών που ψήφισαν καθαρά και θετικά το νόμο και λένε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να γίνονται εσωκομματικό νόμισμα. Δεν μπορεί κάθε θεσμική μεταρρύθμιση να μπαίνει ξανά στο παζάρι επειδή κάποιοι θέλουν να μετρήσουν επιρροή στη βάση ή να στείλουν μηνύματα στην ηγεσία. Η ισότητα στον γάμο δεν είναι εργαλείο πίεσης. Είναι νόμος του κράτους. Είναι δικαίωμα ανθρώπων. Είναι επιλογή μιας ευρωπαϊκής φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Ο κ. Χρυσομάλλης, αναφέρουν γαλάζιοι βουλευτές που έδωσαν μάχη υπέρ της καθιέρωσης της ισότητας στον γάμο, «μπορεί να διαφωνεί. Αυτό είναι δικαίωμά του. Όμως η χρονική στιγμή της παρέμβασής του και οι πολιτικές του αναφορές δημιουργούν εύλογα ερωτήματα». Διότι άλλο πράγμα η συνείδηση άλλο η στρατηγική και άλλο το να παίζονται πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη ανθρώπων που περίμεναν χρόνια να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους συμπατριώτες τους.

