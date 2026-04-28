Πωλήσεις αυτοκινήτων τριμήνου: Ποιοι ήταν οι μεγαλύτεροι παίκτες στην Ελλάδα

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026 αποτυπώνουν με απόλυτη σαφήνεια ποιες επιλογές κυριαρχούν στην αγορά και τι ζητά σήμερα ο αγοραστής.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη σαφή κυριαρχία των SUV, αλλά και τη διαχρονική αντοχή των μικρών μοντέλων πόλης. Το B-segment και τα B-SUV αποτελούν τον βασικό όγκο των ταξινομήσεων, με τα περισσότερα best-seller να προέρχονται ακριβώς από αυτές τις κατηγορίες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αγοραστής σήμερα επιλέγει με γνώμονα την πρακτικότητα, την οικονομία και την ευκολία χρήσης. Έτσι, τα μοντέλα που ξεχώρισαν δεν είναι απαραίτητα τα πιο εντυπωσιακά, αλλά αυτά που προσφέρουν το πιο ολοκληρωμένο πακέτο για την καθημερινότητα.

10η θέση: Peugeot 208 – 765 ταξινομήσεις

Το Peugeot 208 συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των supermini, με ισχυρή παρουσία στην αγορά παρά την πίεση από τα SUV. Η επιτυχία του βασίζεται σε έναν συνδυασμό σύγχρονου design και τεχνολογίας που εξακολουθεί να το διαφοροποιεί. Στην καθημερινότητα, το 208 παραμένει ένα ευέλικτο και εύχρηστο αυτοκίνητο πόλης, με καλή ποιότητα κύλισης και επαρκείς χώρους για την κατηγορία. Δεν είναι το πιο πρακτικό της λίστας, αλλά προσφέρει μια πιο premium αίσθηση σε σχέση με πολλούς ανταγωνιστές.

9η θέση: Dacia Sandero – 941 ταξινομήσεις

Το Dacia Sandero αποτελεί ίσως την πιο «τίμια» πρόταση της αγοράς, με την επιτυχία του να βασίζεται στην απλότητα και το value for money. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά να καλύψει βασικές ανάγκες με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η ευρυχωρία και το χαμηλό κόστος χρήσης το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για όσους θέλουν ένα πρακτικό αυτοκίνητο χωρίς περιττές πολυτέλειες. Είναι η επιλογή που απευθύνεται σε όσους βάζουν τη λογική πάνω από το συναίσθημα.

8η θέση: Nissan Juke – 979 ταξινομήσεις

Το Nissan Juke συνεχίζει να αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες επιλογές στα B-SUV, διατηρώντας σταθερή παρουσία στις πωλήσεις. Η ιδιαίτερη σχεδίασή του εξακολουθεί να το διαφοροποιεί σε μια κατηγορία που γίνεται ολοένα και πιο ομοιογενής. Πέρα από την εμφάνιση, το Juke προσφέρει και μια ισορροπημένη εμπειρία χρήσης. Είναι εύκολο στην πόλη, επαρκές σε χώρους και συνολικά ένα αυτοκίνητο που καλύπτει καθημερινές ανάγκες χωρίς υπερβολές.

7η θέση: Toyota Yaris – 1.094 ταξινομήσεις

Το Toyota Yaris συνεχίζει να επενδύει στο βασικό του πλεονέκτημα, που είναι η υβριδική τεχνολογία. Σε μια αγορά που δίνει όλο και μεγαλύτερη σημασία στο κόστος χρήσης, αυτό του δίνει σαφές πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό. Παράλληλα, προσφέρει μια ιδιαίτερα εύκολη και ξεκούραστη εμπειρία οδήγησης, ειδικά σε αστικές συνθήκες. Η αξιοπιστία της Toyota ενισχύει ακόμη περισσότερο την εικόνα του ως ασφαλής και διαχρονική επιλογή.

6η θέση: Renault Clio – 1.095 ταξινομήσεις

Το Renault Clio παραμένει μία από τις πιο σταθερές αξίες στην κατηγορία των supermini, καταγράφοντας ισχυρές πωλήσεις και στο πρώτο τρίμηνο. Η επιτυχία του βασίζεται στη συνολική ισορροπία που προσφέρει, χωρίς να έχει εμφανείς αδυναμίες. Στην πράξη, το Clio καλύπτει εύκολα ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από καθημερινές μετακινήσεις μέχρι πιο απαιτητική χρήση. Η άνεση, η τεχνολογία και η ποιότητα κύλισης το κρατούν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις.

5η θέση: Suzuki Vitara – 1.228 ταξινομήσεις

Το Suzuki Vitara αποτελεί ένα από τα πιο συνεπή μοντέλα της αγοράς, με σταθερή πορεία και ξεκάθαρο προσανατολισμό. Δεν κυνηγά εντυπώσεις, αλλά προσφέρει αυτό που ζητά η πλειοψηφία των αγοραστών: αξιοπιστία και χαμηλό κόστος χρήσης. Η υβριδική του τεχνολογία και η απλότητα στη χρήση το καθιστούν ιδανικό για καθημερινότητα. Είναι ένα αυτοκίνητο που αγοράζεται με καθαρά πρακτικά κριτήρια και αυτό φαίνεται και στις πωλήσεις του.

4η θέση: Opel Corsa – 1.366 ταξινομήσεις

Το Opel Corsa συνεχίζει να αποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμη ισχυρή ζήτηση για τα supermini. Παρά την άνοδο των SUV, παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα στην ελληνική αγορά. Η επιτυχία του βασίζεται στην ευκολία οδήγησης, την οικονομία και τη συνολική ισορροπία που προσφέρει. Είναι ένα αυτοκίνητο που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της καθημερινότητας χωρίς υπερβολές.

3η θέση: Peugeot 2008 – 1.421 ταξινομήσεις

Το Peugeot 2008 είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα B-SUV της αγοράς, συνδυάζοντας design, τεχνολογία και πρακτικότητα. Η δυναμική του παρουσία στις πωλήσεις δείχνει ότι καταφέρνει να καλύψει ένα ευρύ κοινό. Στην πράξη, προσφέρει καλούς χώρους, άνετη κύλιση και σύγχρονα χαρακτηριστικά που το κάνουν ελκυστικό τόσο για οικογένειες όσο και για νεότερους οδηγούς.

2η θέση: Toyota Yaris Cross – 1.687 ταξινομήσεις

Το Toyota Yaris Cross συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην κατηγορία των B-SUV, εκμεταλλευόμενο στο έπακρο τη φήμη και την τεχνολογία του Yaris. Ο συνδυασμός υβριδικού συστήματος και αυξημένης πρακτικότητας το καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Είναι ένα μοντέλο που απευθύνεται σε όσους θέλουν SUV χαρακτήρα χωρίς να θυσιάζουν την οικονομία. Και αυτό ακριβώς φαίνεται στις πωλήσεις του.

1η θέση: Citroen C3 – 1.692 ταξινομήσεις

Στην κορυφή της αγοράς για το πρώτο τρίμηνο βρίσκεται το νέο Citroen C3, το οποίο καταφέρνει να ξεχωρίσει από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση. Η επιτυχία του βασίζεται σε μια διαφορετική προσέγγιση, με έμφαση στην άνεση και στην απλότητα. Το μοντέλο δείχνει ότι υπάρχει χώρος για εναλλακτικές προτάσεις, αρκεί να καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες. Με πρακτικό χαρακτήρα και ξεκάθαρη στόχευση, το νέο C3 καταφέρνει να φτάσει στην κορυφή των πωλήσεων.

Τι κρατάμε;

Τα SUV κυριαρχούν ξεκάθαρα , με πάνω από τα 2/3 των πωλήσεων

, με πάνω από τα 2/3 των πωλήσεων Τα B-SUV είναι η «καρδιά» της αγοράς , με τα περισσότερα best-seller να ανήκουν εκεί

, με τα περισσότερα best-seller να ανήκουν εκεί Τα supermini αντέχουν , με Corsa, Clio και Yaris να παραμένουν ψηλά

, με Corsa, Clio και Yaris να παραμένουν ψηλά Η αγορά κινείται ξεκάθαρα προς οικονομία χρήσης και πρακτικότητα

Οι πωλήσεις δείχνουν ότι ο αγοραστής επιλέγει value και όχι απλώς κατηγορία

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Ferrari Hypersail: Όταν το Maranello… βγαίνει στη θάλασσα (photos)

Tesla: H εταιρεία που εδραίωσε τα ηλεκτρικά, τώρα θέλει να τα αλλάξει

Το ηλεκτρικό που ξεπερνά μέχρι και τα θερμικά σε πωλήσεις στην Ελλάδα