Στις Βρυξέλλες η νέα γενιά της αγροδιατροφής: μαθήματα πολιτικής, αγοράς και καινοτομίας στην πράξη

Με «βαλίτσα» γνώσης και επαφών επέστρεψαν από τις Βρυξέλλες οι συμμετέχοντες του προγράμματος Agrifood Leadership, ολοκληρώνοντας μια τριήμερη εκπαιδευτική αποστολή (21–23 Απριλίου 2026) που τους έφερε στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων για τον αγροδιατροφικό τομέα. Δεν επρόκειτο για μια τυπική επίσκεψη, αλλά για μια στοχευμένη εμπειρία εξοικείωσης με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις, διαμορφώνονται οι πολιτικές και λειτουργεί η αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Agrifood Leadership, που υλοποιεί ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, αποτελεί το πρώτο εξειδικευμένο πρόγραμμα ηγεσίας στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα και κινείται με σαφή στόχο: να δημιουργήσει μια νέα γενιά επαγγελματιών που κατανοούν τόσο την παραγωγή όσο και το ευρύτερο περιβάλλον πολιτικής και επιχειρηματικότητας. Υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στρατηγικό σύμβουλο το Rutgers University, ενώ έχει δημιουργηθεί χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Η αποστολή στις Βρυξέλλες έδωσε στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε κομβικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά πώς λειτουργεί ένας από τους βασικούς θεσμούς της ΕΕ και να συνομιλήσουν με τον ευρωβουλευτή κ. Τσιόδρα. Η συζήτηση κινήθηκε πέρα από τα θεωρητικά, εστιάζοντας στις πραγματικές προκλήσεις του κλάδου: βιωσιμότητα, καινοτομία και στήριξη των νέων παραγωγών.

Εξίσου ουσιαστική ήταν η επίσκεψη στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία. Εκεί, οι συμμετέχοντες πήραν μια «γεύση» από τα παρασκήνια των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών-μελών. Μέσα από τη συζήτηση με τον Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο Ευθύμιο Κωστόπουλο και στελέχη της Αντιπροσωπείας, έγινε σαφές ότι οι αποφάσεις για την αγροτική πολιτική είναι αποτέλεσμα σύνθετων ισορροπιών και συνεχούς διαπραγμάτευσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η επίσκεψη στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI) έβαλε τους συμμετέχοντες «μέσα» στην καρδιά της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Εκεί ενημερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου, τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και τις ζυμώσεις για τη νέα ΚΑΠ μετά το 2028. Ένα κρίσιμο μάθημα: η πολιτική για την ύπαιθρο δεν είναι στατική — εξελίσσεται και απαιτεί συνεχή προσαρμογή.

Το πιο «ζωντανό» κομμάτι της εμπειρίας ήρθε με την επίσκεψη στον συνεταιρισμό Belorta, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα σύγχρονης αγροτικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες είδαν στην πράξη πώς λειτουργεί ένα οργανωμένο σύστημα δημοπρασίας αγροτικών προϊόντων, παρακολουθώντας από κοντά τη διαδικασία πώλησης φρούτων και λαχανικών. Ήταν μια άμεση επαφή με ένα μοντέλο που συνδυάζει παραγωγή, οργάνωση και αγορά — στοιχεία που λείπουν συχνά από τον ελληνικό αγροτικό χώρο.

Η αποστολή δεν περιορίστηκε στη θεωρία. Αντίθετα, έδωσε πρακτικά εργαλεία και εικόνες για το πώς μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο αγροδιατροφικός τομέας, όταν συνδέεται με την καινοτομία, τη συνεργασία και τις διεθνείς πρακτικές.

Σημαντική είναι και η στήριξη που πλαισιώνει το πρόγραμμα. Μεταξύ των υποστηρικτών βρίσκονται συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις όπως η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ν. Ημαθίας, η ΠΙΝΔΟΣ, η COMPO EXPERT Hellas, η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και η Lidl Hellas, ενώ συμμετέχει και η NBIS.

Το συμπέρασμα από την τριήμερη εμπειρία είναι σαφές: η νέα γενιά του αγροδιατροφικού τομέα δεν αρκεί να γνωρίζει την παραγωγή. Πρέπει να κατανοεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο, να διαβάζει τις τάσεις της αγοράς και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που ανοίγονται. Και αυτή ακριβώς είναι η «επένδυση» του Agrifood Leadership.

