Βολές Χαμενεΐ κατά ΗΠΑ: Είναι χάρτινη τίγρη, ούτε τις βάσεις τους δεν μπορούν να προστατέψουν

Χάρτινη τίγρη αποκάλεσε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τις ΗΠΑ την ώρα που Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την τελευταία ειρηνευτική πρόταση, που κατέθεσε η Τεχεράνη.

«Οι χάρτινες τίγρεις των ΗΠΑ δεν μπορούν να υπερασπιστούν ούτε τις βάσεις τους, πώς θα προστατεύσουν τους πιστούς τους στην περιοχή;», αναρωτήθηκε.

🔴 Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei:

America's paper tigers can't even defend their own bases, so how will they protect the region's American worshippers pic.twitter.com/3tEaCReoiS — Iran Updates🚨 (@IranUpdatesNow) May 1, 2026

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με όσα προσφέρουν οι Ιρανοί και επανέλαβε ότι λόγω της διχόνοιας που υπάρχει στους κόλπους της ηγεσίας τους αδυνατούν να συμφωνήσουν σε μια στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου. «Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ», σημείωσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι γίνονται συζητήσεις με την Τεχεράνη, αλλά δεν παρείχε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτών. «Μόλις είχαμε μια συζήτηση με το Ιράν. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά θα έλεγα ότι δεν είμαι ικανοποιημένος», είπε.

Ερωτηθείς για επανέναρξη των εχθροπραξιών, οι οποίες έχουν ανασταλεί μετά την εκεχειρία στις 8 Απριλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την προτίμησή του για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων.

«Θέλουμε να τους συντρίψουμε μια για πάντα; Ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία; Αυτές είναι οι επιλογές», τόνισε. «Δεν προτιμώ» την πρώτη «για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά αυτή είναι μια επιλογή», ​​πρόσθεσε.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το κείμενο της τελευταίας της πρότασης στο Πακιστάν, τον μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, το βράδυ της Πέμπτης», μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

