ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 22:36
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.05.2026 21:58

Βολές Χαμενεΐ κατά ΗΠΑ: Είναι χάρτινη τίγρη, ούτε τις βάσεις τους δεν μπορούν να προστατέψουν

01.05.2026 21:58
Χάρτινη τίγρη αποκάλεσε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τις ΗΠΑ την ώρα που Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την τελευταία ειρηνευτική πρόταση, που κατέθεσε η Τεχεράνη.

«Οι χάρτινες τίγρεις των ΗΠΑ δεν μπορούν να υπερασπιστούν ούτε τις βάσεις τους, πώς θα προστατεύσουν τους πιστούς τους στην περιοχή;», αναρωτήθηκε. 

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με όσα προσφέρουν οι Ιρανοί και  επανέλαβε ότι λόγω της διχόνοιας που υπάρχει στους κόλπους της ηγεσίας τους αδυνατούν να συμφωνήσουν σε μια στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου. «Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ», σημείωσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι γίνονται συζητήσεις με την Τεχεράνη, αλλά δεν παρείχε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτών. «Μόλις είχαμε μια συζήτηση με το Ιράν. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά θα έλεγα ότι δεν είμαι ικανοποιημένος», είπε.

Ερωτηθείς για επανέναρξη των εχθροπραξιών, οι οποίες έχουν ανασταλεί μετά την εκεχειρία στις 8 Απριλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την προτίμησή του για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων.

«Θέλουμε να τους συντρίψουμε μια για πάντα; Ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία; Αυτές είναι οι επιλογές», τόνισε. «Δεν προτιμώ» την πρώτη «για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά αυτή είναι μια επιλογή», ​​πρόσθεσε.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το κείμενο της τελευταίας της πρότασης στο Πακιστάν, τον μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, το βράδυ της Πέμπτης», μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Mojtaba-Khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Βολές Χαμενεΐ κατά ΗΠΑ: Είναι χάρτινη τίγρη, ούτε τις βάσεις τους δεν μπορούν να προστατέψουν

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 22:24
tsoukalas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσουκαλάς: «Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός;»

atyhima
ΕΛΛΑΔΑ

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πάτρας οι τρεις τραυματίες μετά το σοβαρό ατύχημα στο αεροδρόμιο του Αράξου

Mojtaba-Khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Βολές Χαμενεΐ κατά ΗΠΑ: Είναι χάρτινη τίγρη, ούτε τις βάσεις τους δεν μπορούν να προστατέψουν

1 / 3