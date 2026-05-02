Αμπελόκηποι: Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης που διατηρούσε το γηροκομείο «κολαστήριο»

Αναβλήθηκε, για την ερχόμενη Τετάρτη 6 Μαΐου, η δίκη της 72χρονης που διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Η δίκη αναβλήθηκε, καθώς δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν.

Το δικαστήριο ήρε την κράτηση της κατηγορουμένης επιβάλλοντάς της τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά μέχρι να γίνει η δίκη της.

Η 72χρόνη κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απείθεια.

«Ούτε που φανταζόμουν ότι είναι γηροκομείο»

Το παράνομο «γηροκομείο», που λειτουργούσε στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, παραμένει σφραγισμένο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 72χρονη είχε αφαιρέσει τα κινητά τηλέφωνα των ηλικιωμένων γυναικών για να ελέγχει τις επαφές τους, ενώ στον χώρο βρίσκονταν γατιά και σκυλιά τα οποία εντοπίστηκαν επίσης σε άθλια κατάσταση.

«Η κυρία μου έλεγε ότι έχει δύο θείες της, ζει αυτή με δύο θείες της, που να ξέρω εγώ μέσα τι γίνεται. Η γυναίκα ήταν ευγενική, ήταν εντάξει με τα οικονομικά της, φασαρία δεν έκανε. Δεν παρατήρησα να μυρίζει», είπε στο Mega η συνδιαχειρίστρια της πολυκατοικίας.

Η φρίκη ήρθε στο φως μετά από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, την οποία η 72χρονη φέρεται να εκβίαζε, ζητώντας επιπλέον 2.000 ευρώ, απειλώντας κυνικά πως σε διαφορετική περίπτωση «θα την πετούσε σε κάδο απορριμμάτων».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη δέχθηκε και ανώνυμη τηλεφωνική κλήση από άνδρα, ο οποίος επανέλαβε την ίδια απειλή.

Η απλή ένοικος…

Κατά την έφοδο των αστυνομικών στο διαμέρισμα, η 72χρονη αρχικά αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο στις Αρχές, ενώ χρειάστηκε να κληθεί κλειδαράς. Όταν τελικά άνοιξε, επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, παρουσιάζοντας αρχικά τον εαυτό της ως απλή ένοικο και δίνοντας ψευδή στοιχεία για τις ηλικιωμένες.

Οι ηλικιωμένες γυναίκες διέμεναν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, σε έναν χώρο περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς επαρκή φροντίδα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τους παρέχονταν ακόμη και ληγμένα τρόφιμα.

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάρο: 40χρονος οδηγός μηχανής «καρφώθηκε» σε δέντρο

Στους δρόμους ξανά οι αγρότες στα Μάλγαρα – «Ζητάμε να βγούμε στην ΠΑΘΕ για 2 ώρες, να δει ο κόσμος πως τα προβλήματα μας διογκώνονται» (Video)

Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού: 44χρονος μαχαιρώθηκε από συγκρατούμενο του



