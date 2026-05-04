Οι παθολόγοι επικροτούν της εξαίρεσή τους από τις επισκέψεις κατ΄ οίκον

Η εξαίρεση των κατ’ οίκον επισκέψεων από τις υποχρεώσεις του προσωπικού γιατρού, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς διευκολύνει ουσιαστικά το έργο του. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (ΕΕΠΕ) εξηγώντας ότι το μέτρο απελευθερώνει πολύτιμο χρόνο για την εξυπηρέτηση προγραμματισμένων ραντεβού, ενώ παράλληλα περιορίζει το φαινόμενο αιτημάτων για κατ’ οίκον επισκέψεις χωρίς πραγματική ιατρική ανάγκη.

Η ΕΕΠΕ επισημαίνει ότι η Πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει για την ανάπτυξη πιστοποιημένων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας και νοσηλείας χρονίως πασχόντων, προκειμένου να διασφαλιστεί μια πιο ολοκληρωμένη κάλυψη των ασθενών. Στις υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να συμμετέχει διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας, πέραν του ιατρού, ενώ απαραίτητη είναι και η αξιοποίηση κατάλληλου φορητού εξοπλισμού για τη διενέργεια επειγουσών εργαστηριακών εξετάσεων και την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι.

Παράλληλα, η ΕΕΠΕ τονίζει ότι το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής ιατρού αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα του ασθενούς, το οποίο δεν πρέπει να τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Όσον αφορά τον ρόλο του παθολόγου, αυτός αναδεικνύεται ως καθοριστικός στη διαχείριση ασθενών που χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας ή παραπομπής σε ειδικό ιατρό. Μέσω της ορθής καθοδήγησης, αποφεύγονται άσκοπες επισκέψεις στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και περιττές διαγνωστικές εξετάσεις, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας.

Η στοχευμένη παραπομπή σε ειδικό γιατρό, συνοδευόμενη από το κατάλληλο ιατρικό σημείωμα, διευκολύνει τόσο την πρόσβαση σε ραντεβού όσο και την ορθότερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Παράλληλα, περιορίζονται οι επισκέψεις που βασίζονται αποκλειστικά στην υποκειμενική εκτίμηση του ασθενούς. Ο παθολόγος, με τη δυνατότητα ολιστικής προσέγγισης, διαδραματίζει κομβικό ρόλο και ίσως είναι ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί έναν ασθενή με πολλαπλές συννοσηρότητες, όπως συμβαίνει συχνά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί βασικό πυλώνα λειτουργίας του θεσμού του προσωπικού γιατρού και αναδεικνύεται ο ισχυρότερος κρίκος για τη βιωσιμότητα του θεσμού.

Αντιρρήσεις για τους μη ειδικούς γιατρούς

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΠΕ εκφράζει την αντίθεσή της στην ένταξη στον θεσμό γιατρών χωρίς την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση, όπως αγροτικοί ιατροί, ή ειδικευόμενοι.

Υπογραμμίζεται ότι οι παθολόγοι δέχονται να διαχειριστούν και ασθενείς που έχουν σαν προσωπικό έναν γενικό ιατρό καθόσον το αντικείμενο της παθολογίας μπορεί να μην είναι τόσο ευρύ όπως του γενικού γιατρού, αλλά απαιτεί βάθος γνώσεων που διαθέτει ο παθολόγος, έτσι ώστε να ασκεί εκτός από τον ρόλο του λειτουργού της ΠΦΥ και αυτόν του ειδικού ιατρού, όπως πλειστάκις η ΕΕΠΕ έχει αιτηθεί.

Τι ζητάει η ΕΕΠΕ

Η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος καλεί το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει άμεσα στη θέσπιση ουσιαστικών κινήτρων για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικούς ιατρούς, καθώς και για την ενίσχυση της επιλογής της ειδικότητας της παθολογίας από νέους ιατρούς. Η διασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και σαφούς επαγγελματικής προοπτικής μετά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος.

Αντιθέτως, πρακτικές όπως η υπερεφημέρευση, η επαγγελματική εξουθένωση και η χαμηλή ανταμοιβή δεν μπορούν να αποτελούν τη μακροπρόθεσμη βάση άσκησης της ιατρικής.

