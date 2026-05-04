ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 00:25
ΚΟΣΜΟΣ

04.05.2026 22:59

Ισπανία: Κατάσχεση ποσότητας-ρεκόρ κοκαΐνης – Έως και 45 τόνοι εντοπίστηκαν σε φορτηγό πλοίο (Photos/Video)

Η ισπανική αστυνομία προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών που έχουν καταγραφεί ποτέ, εντοπίζοντας τεράστια ποσότητα κοκαΐνης σε φορτηγό πλοίο που κινείτο στον Ατλαντικό Ωκεανό. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ήδη από τις Αρχές ως ιστορικής κλίμακας, τόσο για την Ισπανία, όσο και διεθνώς.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά των Καναρίων Νήσων, την Παρασκευή, όταν η Πολιτοφυλακή αναχαίτισε το πλοίο και προχώρησε στη σύλληψη περίπου 20 ατόμων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλοίο είχε αποπλεύσει από τη Σιέρα Λεόνε και είχε τελικό προορισμό τη Λιβύη, ενώ διερευνάται το ενδεχόμενο το φορτίο να προοριζόταν για μεταφόρτωση σε μικρότερα σκάφη με κατεύθυνση την ευρωπαϊκή αγορά.

«Ιστορικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών»

Οι ισπανικές Αρχές εκτιμούν ότι η ποσότητα που κατασχέθηκε κυμαίνεται μεταξύ 30 και 45 τόνων κοκαΐνης, γεγονός που τοποθετεί την επιχείρηση μεταξύ των μεγαλύτερων παγκοσμίως.

Η συνδικαλιστική ένωση της Πολιτοφυλακής, AUGC, χαρακτήρισε την επιχείρηση «ιστορικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών».

Η Πολιτοφυλακή δημοσίευσε φωτογραφία στο X από το εσωτερικό του πλοίου, όπου φαίνεται η κοκαΐνη στοιβαγμένη στο αμπάρι. Σε ανάρτηση αναφέρεται: «Σήμερα γράφεται ιστορία στη Θαλάσσια Υπηρεσία της Πολιτοφυλακής. Αναχαιτίστηκε σε διεθνή ύδατα η μεγαλύτερη γνωστή κατάσχεση: μεταξύ 30.000 και 45.000 κιλών κοκαΐνης σε φορτηγό πλοίο».

Από την πλευρά του, ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών, Fernando Grande-Marlaska, δήλωσε από τη Μαδρίτη ότι πρόκειται για «μία από τις μεγαλύτερες, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο», κατασχέσεις.

Σημειώνεται ότι η Πολιτοφυλακή απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έρευνα, επικαλούμενη νομικούς λόγους, όπως μετέδωσε το BBC.

Όπως αναφέρουν διεθνή Μέσα, το μοτίβο τέτοιων επιχειρήσεων δείχνει ότι τα ναρκωτικά συχνά δεν προορίζονται για τον τελικό δηλωμένο προορισμό, αλλά μεταφορτώνονται στη θάλασσα για περαιτέρω διανομή στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο οι ισπανικές Αρχές είχαν προχωρήσει σε άλλη μεγάλη επιχείρηση, όταν είχαν κατασχέσει σχεδόν 10 τόνους κοκαΐνης από πλοίο στη θάλασσα, ποσότητα που μέχρι τότε αποτελούσε εθνικό ρεκόρ.

