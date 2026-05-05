Δήμος Αθηναίων: Ξεκινούν στις 10 Μαΐου οι αιτήσεις για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εγγραφή παιδιών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (ΔΒΑ) για την περίοδο 2026-2027.

Η πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία την Κυριακή, 10/5, και ώρα 00:01, ενώ οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και την Κυριακή 31/5 στις 23:59.

Οι αιτήσεις εγγραφής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης των παιδιών. Συγκεκριμένα αφορούν:

Νήπια, γεννημένα το έτος 2023 και έως την 31/03/2024

Βρέφη, γεννημένα από την 01/04/2024 έως και την 31/03/2026

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (www.dbda.gr).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή και εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι η επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή. Επισημαίνεται ότι η εγκυρότητα και η οριστική υποβολή της αίτησης εξαρτάται από την πληρότητα των εγγράφων που απαιτούνται βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αφορά όλες τις κατηγορίες εγγραφών και πιο συγκεκριμένα:

1. Αίτηση νέας εγγραφής

2. Αίτηση εγγραφής ήδη φιλοξενούμενου παιδιού

3. Αίτηση εγγραφής αδελφού/ής ήδη φιλοξενούμενου παιδιού

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών εφαρμόζει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφαλή λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται μέσω των δικαιολογητικών εγγραφής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επιλογής αιτήσεων & Παρακολούθησης εγγραφών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], καθώς και στα τηλέφωνα: 2105102484-2105102485-2105129341.

