Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Οπως είπε σε συνέντευξή του στην πρωινή εκπομπή του Mega βρίσκεται σε συζήτηση με τον υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Χωρίς να δώσει το ακριβές περίγραμμα, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει παρέμβαση, προανήγγειλε κάποιους περιορισμούς ειδικά για τους ανηλίκους και εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι τα πατίνια θα έπρεπε να καταργηθούν για όλους.

Στην ερώτηση «Γιατί δεν τα καταργείτε;» ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Παντού υπάρχουν τα πατίνια. Η Τροχαία πρέπει να βάλει κανόνες, δηλαδή κράνος, όρια ταχύτητας κ.λπ. Δυστυχώς, όμως, υπάρχει το θέμα των ανηλίκων».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συνέχισε εξηγώντας ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να οδηγούν στους δρόμους. «Ο ανήλικος απαγορεύεται να κυκλοφορεί με πατίνι στους δρόμους. Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση για αυτό. Απαγορεύεται σε δρόμους, όχι σε πεζόδρομους. Τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό με νόμο, δεν υπήρχε, συζητάμε με τον κ. Κυρανάκη», είπε χαρακτηριστικά.

Στη σχετική ερώτηση ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε επίσης κατηγορηματικά: «Όχι, ο ανήλικος δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο του και δεν πρέπει να πηγαίνει και είναι τόσο επικίνδυνο».

Εξήγησε ωστόσο ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στους ανηλίκους. «Εγώ βλέπω και στις μεγάλες λεωφόρους όλους αυτούς, ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν, είναι πολύ επικίνδυνα» είπε, διευκρινίζοντας ότι η καθαρά προσωπική του άποψη είναι πως θα έπρεπε να απαγορευτούν τα πατίνια. «Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα το διαχειριστούμε. Είναι κρίμα να χάνονται νέα παιδιά στους δρόμους από τα πατίνια», συμπλήρωσε.

Στην ερώτηση αν πρόκειται να μπουν πινακίδες, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Φοβούμαι ότι δεν φθάνουν οι πινακίδες, θα πρέπει να αναμειχθούν οι δήμαρχοι, φοβούμαι ότι χρειάζεται μια συνολικότερη ρύθμιση που να περιορίσει ή να απαγορεύσει».

Συνέχισε λέγοντας ότι το πρόβλημα των πατινιών δεν αφορά τους τουρίστες, αφού πλέον δεν είναι εκείνοι που τα χρησιμοποιούν κατά κόρον. «Αν σκεφθείτε ότι βλέπω και κάποιους που κάνουν ντελίβερι με πατίνια. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει, αυτό είναι μια άλλη διάσταση. Είναι άλλο ζήτημα να πάει με το πατίνι του σε μια πλατεία, σε μια παιδική χαρά, και είναι ένα άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με 30-40 χλμ. μέσα στη λεωφόρο, αυτό είναι άλλο θέμα», είπε.

«Η δική μου η θέση είναι ότι πρέπει να καταργηθούν είναι πολύ επικίνδυνα. Αν δεν υπάρξουν διάδρομοι, δρόμοι μόνο για ποδήλατα, πατίνια φοβούμαι ότι είναι πολύ επικίνδυνο και θα χάσουμε ζωές», κατέληξε αναφερόμενος στο μείζον αυτό ζήτημα.

Εκατοντάδες τραυματισμοί ανηλίκων από πατίνια

Το θέμα των πατινιών ήρθε στην επικαιρότητα με τον τραγικότερο τρόπο, καθώς την περασμένη Τετάρτη χάθηκε στον δρόμο ένα 13χρονο αγόρι στα Κρέστενα Ηλίας.

Έκανε βόλτα με τον φίλο του στο χωριό με τα πατίνια τους όταν έπεσε πάνω σε όχημα, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος υποστήριξε ότι τον τελευταίο χρόνο 400 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από πτώσεις από πατίνια.

Διαβάστε επίσης

Καβάλα: Νεκρός αστυνομικός μέσα στο Τμήμα – Φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε

Σεισμός στην Κρήτη: 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά του Γουδουρά Λασιθίου

Ριφιφί σε μεσιτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη – Στις 300.000 ευρώ η λεία