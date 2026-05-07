Λίβανος και Ισραήλ θα πραγματοποιήσουν νέες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον στις 14-15 Μαΐου

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στην Ουάσινγκτον στις 14 και 15 Μαΐου, δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, παρά την ισραηλινή επιδρομή στη νότια Βηρυτό για πρώτη φορά από τότε που συμφώνησε σε εκεχειρία.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να καλύψουν ζητήματα όπως η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, η κατάσταση των εκτοπισμένων στον Λίβανο και οι προσπάθειες ανοικοδόμησης.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν υπάρχει «ασυλία» για τους εχθρούς του Ισραήλ, μια ημέρα αφότου ο ισραηλινός στρατός στόχευσε έναν διοικητή της Χεζμπολάχ στην πρώτη του επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού από την ανακήρυξη εκεχειρίας τον περασμένο μήνα.

Το Ισραήλ ανέφερε ότι η επίθεση σκότωσε τον διοικητή της επίλεκτης δύναμης Ραντβάν της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης.

«Πιθανότατα διάβασε στον Τύπο ότι είχε ασυλία στη Βηρυτό. Λοιπόν, το διάβασε και δεν ισχύει πλέον», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ αναζωπυρώθηκαν στις 2 Μαρτίου, όταν η ομάδα άνοιξε πυρ στο Ισραήλ, αφού η Τεχεράνη δέχθηκε αμερικανο-ισραηλινή επίθεση.

Το χτύπημα της Τετάρτης αυξάνει την πίεση στην κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η οποία προέκυψε παράλληλα με μια ζοφερή κατάσταση στον ευρύτερο πόλεμο της Μέσης Ανατολής, με τη διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο να αποτελεί βασικό ιρανικό αίτημα στις διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον.

Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η οποία ανακοινώθηκε στις 16 Απριλίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οδήγησε σε μείωση των εχθροπραξιών: η περιοχή της Βηρυτού δεν είχε χτυπηθεί από το Ισραήλ για εβδομάδες πριν από την επίθεση της Τετάρτης.

