Ο Γιαννακόπουλος διαψεύδει τα σενάρια πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναΐκός: «Ποια είναι αυτή η ION Capital;»

Με χιούμορ αποφάσισε να απαντήσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα σενάρια που κυκλοφόρησαν περί πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» απέρριψε ως ανυπόστατες τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για αλλαγή ιδιοκτησίας, ενώ δεν έκρυψε την απορία του για την εταιρεία που εμφανιζόταν ως ενδιαφερόμενη. Μάλιστα, αναφερόμενος στην ION Capital, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει καν ποια είναι, συνδέοντας το όνομά της με χιουμοριστικό τρόπο με γνωστή σοκολάτα.

«Διαβάζω, διαβάζω… Θα μου πει κανένας και μένα ποια είναι αυτή η ΙΟΝ Capital. Γιατί εγώ πάντα Lactaκιας ήμουν. Και η ΙΟΝ αμυγδάλου γ@μ@ει, αλλά εγώ πάντα Lactακιας ήμουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Αποφασισμένος για το 3-1 και την πρόκριση στο φάιναλ φορ απόψε ο Παναθηναϊκός

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Βαλβέρδε διαψεύδει ότι τον χτύπησε ο Τσουαμενί – Δύο εκδοχές για το ίδιο επεισόδιο

Conference League: Ράγιο Βαγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας στον τελικό της Λειψίας











