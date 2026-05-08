Ζελένσκι: Εντολή να μην πληγεί η Κόκκινη Πλατεία στην παρέλαση της 9ης Μαΐου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέταξε σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, τον ουκρανικό στρατό να μην επιτεθεί στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την «Ημέρα της Νίκης», στις 9 Μαΐου.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, καθώς και για ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.

Το διάταγμα Ζελένσκι για την Κόκκινη Πλατεία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα με το οποίο δίνει εντολή στον ουκρανικό στρατό να μην επιτεθεί στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την «Ημέρα της Νίκης», την Παρασκευή 9 Μαΐου.

Η συγκεκριμένη ημέρα σηματοδοτεί την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τιμάται στη Ρωσία με στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα.

Σύμφωνα με το διάταγμα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας, η περιοχή της Κόκκινης Πλατείας θα εξαιρεθεί από το σχέδιο χρήσης ουκρανικών όπλων κατά τη διάρκεια της παρέλασης.

«Να επιτραπεί η διεξαγωγή παρέλασης στη Μόσχα»

«Κατά τη διάρκεια της παρέλασης, από τις 10:00 π.μ. ώρα Κιέβου στις 9 Μαΐου 2026, η περιοχή της Κόκκινης Πλατείας θα εξαιρείται από το σχέδιο χρήσης ουκρανικών όπλων», αναφέρεται στο διάταγμα.

Στο ίδιο κείμενο σημειώνεται ακόμη: «Δια του παρόντος διατάζω: να επιτραπεί η διεξαγωγή παρέλασης στην πόλη της Μόσχας, Ρωσική Ομοσπονδία, στις 9 Μαΐου 2026».

Τριήμερη κατάπαυση του πυρός ανακοίνωσε ο Τραμπ

Το διάταγμα του Ουκρανού προέδρου ήρθε μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γνωστοποίησε με ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα υπάρξει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ από αύριο, 9 Μαΐου, και θα διαρκέσει έως και τις 11 Μαΐου.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας, καθώς και την ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.

«Πλησιάζουμε ολοένα και πιο κοντά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της «μεγάλης σύγκρουσης», σημειώνοντας πως «καθημερινά, πλησιάζουμε ολοένα και πιο κοντά».

«Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου, φονικού και σκληρού πολέμου», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ρωσική ανακοίνωση για τριήμερη εκεχειρία

Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχειρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την «Ημέρα της Νίκης», με την Κόκκινη Πλατεία να βρίσκεται στο επίκεντρο των εορτασμών.

