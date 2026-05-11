Η Κίνα επιβεβαίωσε την επίσκεψη Τραμπ από τις 13 έως τις 15 Μαΐου

Η κινεζική διπλωματία επιβεβαίωσε πως θα κάνει επίσημη επίσκεψη στον ασιατικό κολοσσό ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης αναμένεται να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ ιδίως για το Ιράν και για τη διένεξη των δυο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου ως προς το εμπόριο.

«Κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τζ. Τραμπ θα κάνει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από τη 13η ως τη 15η Μαΐου», ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΞ στο Πεκίνο.

