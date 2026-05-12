Στα 83,2 εκατ. ευρώ η επανεπένδυση μερίσματος στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για νέες υποδομές

Κεφάλαια ύψους 83,2 εκατ. ευρώ άντλησε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από επανεπένδυση μερίσματος, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για το πρόγραμμα επέκτασης και αναβάθμισης των υποδομών του αεροδρομίου έως το 2032.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 2.166 μέτοχοι, μεταξύ των οποίων οι βασικοί μέτοχοι AviAlliance GmbH και Υπερταμείο, με το ποσοστό κάλυψης της αύξησης να διαμορφώνεται στο 87,64%. Η συνολική επανεπένδυση ανήλθε σε 83.248.767,16 ευρώ, έναντι στόχου έως 100 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε μερικώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις της εταιρικής νομοθεσίας, μέσω της έκδοσης 8.653.718 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία ενός ευρώ ανά μετοχή.

Από το συνολικό ποσό, τα 8,65 εκατ. ευρώ ενίσχυσαν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ενώ περίπου 74,6 εκατ. ευρώ καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το άρτιο». Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο του ΔΑΑ διαμορφώνεται πλέον στα 318,2 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια θα διοχετευθούν σταδιακά κατά την επόμενη εξαετία στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος «Airport Expansion Program 2025-2032», το οποίο προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές του αεροδρομίου.

Συγκεκριμένα, ποσό 25 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την ανάπτυξη νέων χώρων στάθμευσης αεροσκαφών και την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ενώ 35 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών (North West Apron) και συνοδευτικών υποδομών. Επιπλέον, 23,25 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν σε νέο εξοπλισμό ελέγχου ασφαλείας αυξημένης χωρητικότητας, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης της επιβατικής κίνησης.

Η εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων κεφαλαίου μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, εφόσον απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Οι νέες μετοχές θα πιστωθούν σε άυλη μορφή στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ενώ η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

