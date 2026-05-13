search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 22:09
search
MENU CLOSE
MEDIA

Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

13.05.2026 20:59

Τηλεθέαση του ονείρου η χθεσινή (12/5) της ΕΡΤ1, χάρη στον Α΄ημιτελικό της Eurovision

13.05.2026 20:59
akylas

Σα να απευθυνόταν στη Nielsen ο Akylas όταν τραγούδησε «Ferto» στην Wiener Stadthalle στον Α’ ημιτελικό της Eurovision. Και πράγματι… το ‘φερε το απίθανο -για τα στάνταρ της ΕΡΤ1- ποσοστό τηλεθέασης η απευθείας μετάδοσή του.

Όπως βλέπετε και στον σχετικό πίνακα, στη συχνότητα του κρατικού καναλιού συγκεντρώθηκαν πάνω από 1.6 εκατ. τηλεθεατές για την πρώτη από τις τρεις τραγουδιστικές φιέστες της EBU. Επίδοση στην οποία προφανώς καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε η συμμετοχή της ελληνικής εκπροσώπησης. Δηλαδή, αν ο Akylas με το «Ferto» ήταν στον Β’ ημιτελικό της διοργάνωσης, όπως αντιλαμβάνεστε η «ψήφος» των τηλεθεατών θα πήγαινε σε εκείνον.

Η προηγούμενη υψηλή τηλεθέαση της σεζόν που κατέγραψε η Nielsen ήταν στις 23/12, με το επετειακό ειδικό πρόγραμμα «Στο παρα 5 – 20 χρόνια μετά» στο Mega, που κατάφερε 16,7% τηλεθέαση, ήτοι 1.685.000 τηλεθεατές

Κατά τα λοιπά και συνηθισμένα, ψηλά στην δεκάδα εκπομπών της ημέρας ήταν οι σειρές «Να μ’ αγαπάς» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του Alpha.

Πόλο έλξης τηλεθεατών αποτέλεσε η έκτακτη θεματική εκπομπή «Eurovision Night» της ΕΡΤ1 που προηγήθηκε του Α’ ημιτελικού. Επίσης, πάνω από μισό εκατομμύριο ξενύχτησαν για την αντίστοιχη εκπομπή έπειτα από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, καταφέρνοντας τηλεθέαση αλά «Φως στο Τούνελ».

Για την ιστορία, ο περσινός β’ ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο είχε κληρωθεί και εμφανίστηκε η Klavdia με το «Asteromata», σημείωσε 16,4% τηλεθέαση που «μεταφράζεται» σε 1.653.000 τηλεθεατές.

Ο Α’ ημιτελικός της Eurovision 2025 κατάφερε 7,4% τηλεθέαση που αντιστοιχεί σε 751.000 τηλεθεατές.

Διαβάστε επίσης:

Αιχμές του επικεφαλής της Eurovision για το Ισραήλ: «Παρακολουθούμε τις ψηφοφορίες πολύ πολύ προσεκτικά»

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 14 Μαΐου

Το κλασικό γουέστερν «Και οι επτά ήταν υπέροχοι» επαναλανσάρεται ως σειρά από το MGM+





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pediatrician
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γερμανία: Παιδίατρος κατηγορείται για 130 περιπτώσεις βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

hrakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Ο γαμπρός μου έπαιζε θέατρο, τον ξέρω καλά», λέει η μητέρα της 28χρονης που την χτύπησε με το αμάξι ο σύζυγός της

6969240
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Μύθου κράτησε «ζωντανό» τον ΠΑΟΚ, 1-1 με την ΑΕΚ

trump-china
ΚΟΣΜΟΣ

«Παρέλαση» κορυφαίων CEO στην Κίνα – Δισεκατομμυριούχοι με περιουσία σχεδόν 1 τρισ. δολάρια στην αμερικανική αποστολή μαζί με τον Τραμπ

6968946
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0 – Οι ερυθρόλευκοι πήραν το ντέρμπι των αιωνίων και το προβάδισμα… Champions League

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 22:02
pediatrician
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γερμανία: Παιδίατρος κατηγορείται για 130 περιπτώσεις βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

hrakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Ο γαμπρός μου έπαιζε θέατρο, τον ξέρω καλά», λέει η μητέρα της 28χρονης που την χτύπησε με το αμάξι ο σύζυγός της

6969240
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Μύθου κράτησε «ζωντανό» τον ΠΑΟΚ, 1-1 με την ΑΕΚ

1 / 3