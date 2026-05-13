Τηλεθέαση του ονείρου η χθεσινή (12/5) της ΕΡΤ1, χάρη στον Α΄ημιτελικό της Eurovision

Σα να απευθυνόταν στη Nielsen ο Akylas όταν τραγούδησε «Ferto» στην Wiener Stadthalle στον Α’ ημιτελικό της Eurovision. Και πράγματι… το ‘φερε το απίθανο -για τα στάνταρ της ΕΡΤ1- ποσοστό τηλεθέασης η απευθείας μετάδοσή του.

Όπως βλέπετε και στον σχετικό πίνακα, στη συχνότητα του κρατικού καναλιού συγκεντρώθηκαν πάνω από 1.6 εκατ. τηλεθεατές για την πρώτη από τις τρεις τραγουδιστικές φιέστες της EBU. Επίδοση στην οποία προφανώς καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε η συμμετοχή της ελληνικής εκπροσώπησης. Δηλαδή, αν ο Akylas με το «Ferto» ήταν στον Β’ ημιτελικό της διοργάνωσης, όπως αντιλαμβάνεστε η «ψήφος» των τηλεθεατών θα πήγαινε σε εκείνον.

Η προηγούμενη υψηλή τηλεθέαση της σεζόν που κατέγραψε η Nielsen ήταν στις 23/12, με το επετειακό ειδικό πρόγραμμα «Στο παρα 5 – 20 χρόνια μετά» στο Mega, που κατάφερε 16,7% τηλεθέαση, ήτοι 1.685.000 τηλεθεατές

Κατά τα λοιπά και συνηθισμένα, ψηλά στην δεκάδα εκπομπών της ημέρας ήταν οι σειρές «Να μ’ αγαπάς» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του Alpha.

Πόλο έλξης τηλεθεατών αποτέλεσε η έκτακτη θεματική εκπομπή «Eurovision Night» της ΕΡΤ1 που προηγήθηκε του Α’ ημιτελικού. Επίσης, πάνω από μισό εκατομμύριο ξενύχτησαν για την αντίστοιχη εκπομπή έπειτα από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, καταφέρνοντας τηλεθέαση αλά «Φως στο Τούνελ».

Για την ιστορία, ο περσινός β’ ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο είχε κληρωθεί και εμφανίστηκε η Klavdia με το «Asteromata», σημείωσε 16,4% τηλεθέαση που «μεταφράζεται» σε 1.653.000 τηλεθεατές.

Ο Α’ ημιτελικός της Eurovision 2025 κατάφερε 7,4% τηλεθέαση που αντιστοιχεί σε 751.000 τηλεθεατές.

