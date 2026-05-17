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17.05.2026 15:46

Eurolife FFH: Πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst

17.05.2026 15:46
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Το νέο πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst, είναι ίσως η πιο οικονομική πρόταση ασφάλισης υγείας της αγοράς που περιλαμβάνει ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου. Προσφέρεται από την Eurolife FFH, και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του Έλληνα καταναλωτή για ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας σε προσιτές τιμές. Κι αυτό καθώς εδώ και πολλά χρόνια η εταιρεία πρεσβεύει ως πρωταρχική αξία, να βάζουμε πάντα πρώτη την υγεία μας, γι’ αυτό και σχεδίασε το νέο αυτό πρόγραμμα με σκοπό να δώσει στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν απρόοπτα περιστατικά νοσηλείας με σιγουριά και ευελιξία. Το My Health F1rst παρέχει τα εξής:

  • Στα συμβεβλημένα νοσοκομεία: απευθείας κάλυψη εξόδων νοσηλείας (σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος και μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού των 1.500€) και ειδικά προνόμια υγείας.
  • Στα μη συμβεβλημένα νοσοκομεία: εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής ανάλογα με το περιστατικό, το οποίο ο ασφαλισμένος γνωρίζει από πριν για την καλύτερη οργάνωση της νοσηλείας του, μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού.
  • Στα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα: 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ή (στην περίπτωση που τα έξοδα καλυφθούν από άλλο φορέα) 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€, ή και σε περίπτωση απογευματινού χειρουργείου 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€.

Επιπροσθέτως, το νέο πρόγραμμα My Health F1rst προσφέρει στους ασφαλισμένους σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

  • Ευρύ δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων που προκύπτουν μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης και ταυτόχρονα προσιτής ασφάλισης.
  • Σημαντική μείωση της συμμετοχής του ασφαλισμένου στις δαπάνες νοσηλείας μέσα από ειδικά προνόμια απορρόφησης απαλλαγής, σε πληθώρα συμβεβλημένων νοσοκομείων.
  • Επιπλέον μείωση ασφαλίστρου μέσα από το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+.
  • Δυνατότητα της εταιρείας για προκαταβολή 50% του ποσού «Οικονομικής Παροχής» σε περίπτωση νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, για ποσά Οικονομικής Παροχής από 5.000€ και άνω, κατόπιν προέγκρισης.
  • Επιπλέον παροχές όπως «Επίδομα Μητρότητας» για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή στην ασφαλισμένη, δαπάνες αποκατάστασης & αποθεραπείας σε κέντρα αποκατάστασης, επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας κ.ά..
  • Μέγιστο όριο ευθύνης της εταιρείας 700.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο.

Για τη Eurolife FFH, αξία έχει να τοποθετεί τις ανάγκες των ανθρώπων στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Με το νέο πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst, τηρεί τη δέσμευσή της να βρίσκεται στο πλευρό τους και προσφέρει λύσεις για να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά. Μάθετε εδώ περισσότερα για όλα όσα μπορεί να σας προσφέρει το My Health F1rst.

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