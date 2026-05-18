ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 14:12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.05.2026 13:50

ΕΒΙΚΕΝ: Καταγγελία για παιγνίδια με τις τιμές ρεύματος – Ζητά έλεγχο για το διάστημα 5-10 Μαΐου

Η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) βάλλει  ευθέως κατά του ΑΔΜΗΕ και κατηγορεί εμμέσως ότι, ακόμη κι όταν υπάρχει πολλή φθηνή παραγωγή από ΑΠΕ το τελικό κόστος ρεύματος δεν πέφτει όσο θα έπρεπε. 

Η ΕΒΙΚΕΝ ζητά από τη ΡΑΑΕΥ να ελέγξει αν αυτό οφείλεται σε στρεβλώσεις ή στρατηγικές κινήσεις μέσα στην αγορά ηλεκτρισμού.

Με επιστολή προς τον επικεφαλής του κλάδου ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρη Φούρλαρη, η οποία κοινοποιήθηκε και στον υφυπουργό Ενέργειας, Νίκο Τσάφο, ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνης Κοντολέων, ζητά συνάντηση με τη Ρυθμιστική Αρχή και θέτει ζήτημα διερεύνησης πιθανής συστηματικής παρακράτησης ισχύος από θερμικές μονάδες (φυσικό αέριο, λιγνίτης) κατά τις μεσημβρινές ώρες 11:00–15:00 την περίοδο 5- 10 Μαΐου.

Για να το κάνουμε λιανά, στην επιστολή επισημαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι κατά τις ώρες υψηλής παραγωγής από φωτοβολταϊκά οι τιμές του ρεύματος είναι μηδενικές η πολύ χαμηλές στη χονδρική αγορά,  δεν μεταφέρεται τελικά στους καταναλωτές λόγω των επιβαρύνσεων από την αγορά εξισορρόπησης και τους λογαριασμούς προσαύξησης.

Με την επιστολή της προς την ΡΑΑΕΥ στις 13 Μαΐου ζητά να ελεγχθεί η λειτουργία της αγοράς για το διάστημα 5-10 Μαΐου, υπονοώντας ότι οι τιμές του ρεύματος δεν διαμορφώνονται αποκλειστικά από την πραγματική προσφορά και ζήτηση, αλλά επηρεάζονται από πρακτικές των μονάδων ή από τον τρόπο που λειτουργεί η εξισορρόπηση.

Τι υπονοεί για τις θερμικές μονάδες

Στην επιστολή αναφέρεται ότι στις 7 και 8 Μαΐου, παρότι υπήρχε υψηλή παραγωγή από ΑΠΕ, οι θερμικές μονάδες — δηλαδή κυρίως μονάδες φυσικού αερίου ή άλλες συμβατικές μονάδες — φέρονται να έκαναν τέτοιες προσφορές ώστε οι τιμές στη DAM, δηλαδή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, να μείνουν στις 60-100 ευρώ/MWh (Μεγαβατώρες).

Τι υπονοεί για τον ΑΔΜΗΕ

Παράλληλα, η ΕΒΙΚΕΝ υποστηρίζει ότι ο ΑΔΜΗΕ έκανε εκτεταμένη χρήση εντολών λειτουργίας (constraints) ακόμη και σε μονάδες που είχαν ήδη ενταχθεί και συγχρονιστεί στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, αυξάνοντας εκ των υστέρων την ισχύ τους μέσω της αγοράς εξισορρόπησης.

Τα constraints, είναι οι εντολές λειτουργίας που δίνει ο ΑΔΜΗΕ σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για λόγους ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος.

Η επιστολή του προέδρου της ΕΒΙΚΕΝ καταλήγει με τη διατύπωση τριών αιτημάτων και συγκεκριμένα:

1] Τη διενέργεια ελέγχου των προσφορών θερμικών μονάδων κατά την εξεταζόμενη περίοδο και ως τα τεχνικά ελάχιστά τους.

2] Την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της οικονομικής αποτελεσματικότητας της χρήσης constraints (εντολές λειτουργίας) σε μονάδες ενταγμένες στη DAM (Αγορά Επόμενης Ημέρας).

3]Την επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού του κόστους απωλειών συστήματος, ιδίως ως προς τη χρήση της τιμής της αγοράς εξισορρόπησης έναντι της τιμής DAM.

