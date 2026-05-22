ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 08:43
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

22.05.2026 06:14

Ατομικά κέικ λεμονιού, μέσα σε κούπα

Ένα επιδόρπιο που θα λατρέψετε, για την ευκολία του και την απλότητά του, όταν αναζητάτε κάτι γλυκό.

Είναι ένα πεντανόστιμο και αρωματικό κέικ που ετοιμάζεται και ψήνεται μέσα στην κούπα και σερβίρεται γαρνιρισμένο με γλάσο λεμονιού ή γαλλική καμένη μαρέγκα.

Υλικά για τη Συνταγή

Για 1 κέικ

6 κουταλιές της σούπας  (50 γραμμάρια) αλεύρι γ.ο.χ.

3 κουταλιές της σούπας (36 γρ.) ζάχαρη

½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1/8 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

3 κουταλιές της σούπας νερό

1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού

1 ½ κουταλιά της σούπας (18 γρ.) βούτυρο ή λάδι ή λιωμένη μπανάνα

2 κουταλάκια του γλυκού ξύσμα λεμονιού

½ κουταλάκι του γλυκού  εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση

1. Αρχικά ανακατέψτε όλα τα στέρεα υλικά σε ένα μπολ. ​​Προσθέστε και τα υπόλοιπα και αναμίξτε καλά.

2. Μεταφέρετε το μίγμα σε μια καλά λαδωμένη κούπα ή σε ένα μεγάλο ράμεκιν.

3. Ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 10 λεπτά ή βάλτε το στο φούρνο μικροκυμάτων για μερικά λεπτά, μέχρι να φουσκώσει. (Οι χρόνοι των φούρνων μικροκυμάτων διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ.)

4. Σερβίρετε με γλάσο λεμονιού ή γαλλική μαρέγκα που θα κάψετε και στολίστε με φέτες λεμονιού.

