CrediaBank: Ρεκόρ πιστωτικής επέκτασης και ισχυρή κερδοφορία με βλέμμα σε Μάλτα και εξαγορές

Με ισχυρή αύξηση κερδών, διεύρυνση χορηγήσεων και ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση ξεκίνησε το 2026 για την CrediaBank, η οποία επιχειρεί να επιταχύνει την ανάπτυξή της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Στο πρώτο τρίμηνο του έτους, η τράπεζα κατέγραψε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων 24,1 εκατ. ευρώ, επίδοση αυξημένη κατά 26% σε ετήσια βάση και νέο ιστορικό υψηλό. Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 13 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 17% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η δυναμική της τράπεζας αποτυπώθηκε κυρίως στην πιστωτική επέκταση. Οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 964 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 43%, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε τα 459 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια έναντι των 233 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2025.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων, εξαιρουμένων των ομολόγων τιτλοποιήσεων, αυξήθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 4,9 δισ. ευρώ, με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο του τραπεζικού συστήματος. Το ενεργητικό του ομίλου ανήλθε στα 8,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 19%.

Σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν και τα έσοδα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 28% και ανήλθαν στα 46,8 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 55%, με ώθηση από τις εκταμιεύσεις δανείων, τη διαχείριση κεφαλαίων και τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.

Τα βασικά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 32% και έφτασαν τα 57,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα 61,2 εκατ. ευρώ από 54,9 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Βελτίωση καταγράφηκε και στην αποδοτικότητα, με τον δείκτη κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα να υποχωρεί στο 60,7% από 65,2% το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Οι καταθέσεις του ομίλου ξεπέρασαν τα 6,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14% σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 72% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 122%.

Στο μέτωπο της ποιότητας ενεργητικού, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,5%, σε νέο ιστορικό χαμηλό, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ αυξήθηκε στο 54,7%.

Κομβικό ρόλο στη νέα φάση ανάπτυξης της CrediaBank διαδραματίζει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο με υπερκάλυψη σχεδόν τέσσερις φορές και προσφορές άνω του 1,1 δισ. ευρώ από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Μετά την ΑΜΚ, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε pro forma στο 16,6%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 22,4%, επίπεδα υψηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, σημείωσε ότι η τράπεζα κινείται ταχύτερα από την αγορά, χρηματοδοτώντας το υγιές κομμάτι της οικονομίας, ενώ παράλληλα ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις κινήσεις εξωστρέφειας.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η ενσωμάτωση της HSBC Malta, κίνηση που αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία ενός ισχυρότερου περιφερειακού τραπεζικού ομίλου, με παρουσία στην Ελλάδα και τη Μάλτα.

Παράλληλα, η τράπεζα προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή, επιδιώκοντας να ενισχύσει τις υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, wealth management και προμηθειών.

Στο σκέλος του ψηφιακού μετασχηματισμού, υλοποιείται τριετές επενδυτικό πρόγραμμα 60 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση του e-banking, του mobile banking και των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας.

Η CrediaBank επιδιώκει πλέον να διευρύνει περαιτέρω τα μερίδιά της στην Ελλάδα, να επιταχύνει την παρουσία της στη Μάλτα και να αξιοποιήσει νέες εξαγορές και συνεργασίες, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ισχυρού και διαφοροποιημένου τραπεζικού οργανισμού.

