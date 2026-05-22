Ηράκλειο: Βαριές κατηγορίες στα μέλη του κυκλώματος κοκαΐνης – «Υπερτροφικές διώξεις» και «κυνήγι μαγισσών» καταγγέλλουν οι συνήγοροι 

Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος μελών των δυο εγκληματικών οργανώσεων, που εξαρθρώθηκαν χθες, στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη. Πρόκειται για εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών (κυρίως κοκαΐνης και κάνναβης), σε περιοχές των δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου.

Σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά, οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.  

Οι κατηγορούμενοι που συνδέονται με τα ναρκωτικά, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ο Νίκος Στειακάκης, συνήγορος υπεράσπισης τεσσάρων εκ των κατηγορουμένων, δήλωσε: «Αναμένουμε τη δικογραφία, για να δούμε ποια είναι η ευθύνη του κάθε κατηγορουμένου και ποια η έκταση αυτής, ούτως ώστε και η αντιμετώπισή τους στο στάδιο της απολογίας και της ανάκρισης, να είναι αντίστοιχη για τον καθένα και εξατομικευμένη».  

Υπερτροφικές διώξεις

Για «υπερτροφικές» διώξεις έκανε λόγο από την πλευρά του ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης. «Έχει γίνει κατάχρηση του νομικού χαρακτηρισμού τα τελευταία χρόνια» ανέφερε με φόντο το χαρακτηρισμό περί εγκληματικής οργάνωσης, ο κ. Κοκοσάλης, προσθέτοντας πως «είμαι βέβαιος ότι θα καταπέσει στο ακροατήριο». Κάποιες πλημμεληματικού χαρακτήρα πράξεις που διαχωρίστηκαν από το τμήμα της δικογραφίας για τα ναρκωτικά, παραπέμφθηκαν να εκδικαστούν αύριο στο αυτόφωρο τριμελές πλημμελειοδικείο. Ο δικηγόρος, Διονύσης Βέρρας, σχολιάζοντας το επιχειρησιακό μέρος της υπόθεσης αλλά και την αστυνομική προανάκριση, τόνισε ότι διαχωρίστηκε το τμήμα της δικογραφίας που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όλο το επιχειρησιακό μέρος και όλη η αστυνομική προανάκριση, στηρίζεται πάνω στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και αυτό με θλίβει» ανέφερε ο κ. Βέρρας, μιλώντας για «κυνήγι μαγισσών» και σχολιάζοντας πως, αν και γίνεται λόγος για απάτη, εντούτοις δεν προκύπτει το ύψος της ζημίας που έχει διαπιστωθεί.

