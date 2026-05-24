ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 17:52
24.05.2026 15:44

Αποθέωση Ολυμπιακού από τα ισπανικά ΜΜΕ: «Ο πιο ολοκληρωμένος αντίπαλος, η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης»

Έφτασε η στιγμή που θα βγει ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime, 21:00, live protothema.gr) στον μεγάλο τελικό της Euroleague στο T-Center.

Με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του Μπαρτζώκα μίλησαν οι κορυφαίες ισπανικές εφημερίδες, η AS και η Marca.

«Ο μεγάλος κυρίαρχος του τελευταίου κομματιού της σεζόν», ανέφερε η AS ενώ πρόσθεσε πως φέτος έχει φτάσει η στιγμή του.

Aπό την πλευρά της η Marca έκανε λόγο για «τον καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο αντίπαλο της Ευρώπης».

«Η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, την καλύτερη ομάδα της ηπείρου. Αυτό και μόνο αρκεί για να καταδείξει το επίπεδο δυσκολίας του τελικού», προσθέτει.

Φυσικά γίνεται αναφορά στις απουσίες των Ισπανών στους ψηλούς, καθώς λείπουν οι Λεν, Ταβάρες και Γκαρούμπα. Επίσης τα Μέσα στέκονται στα κλειδιά των Πειραιωτών όπως ο Βεζένκοβ, ο Φουρνιέ, ο Ντόρσεϊ και φυσικά η δυνατή frontline με Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ.

