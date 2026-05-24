Εκλογές στην Κύπρο – Δημητρίου: «Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα» – Οι δηλώσεις των αρχηγών της αντιπολίτευσης

Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, είπε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι από αύριο συνεχίζουν «με σκληρή δουλειά».

Σε δηλώσεις της έξω από το οίκημα του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λευκωσία, πλαισιωμένη από στελέχη του κόμματος, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι ήταν μια εκλογική μάχη «σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον και οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα».

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, που μας εμπιστευτήκατε ξανά ως την πρώτη πολιτική δύναμη του τόπου με τις περισσότερες έδρες στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό για εμάς σημαίνει μόνο ευθύνη», είπε η κ. Δημητρίου.

Ανέφερε ότι είναι ικανοποιημένοι με το θετικό αποτέλεσμα. «Από αύριο συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά. Συνεχίζουμε να είμαστε κοντά στον κόσμο. Συνεχίζουμε να ακούμε τις δικές σας αγωνίες και τους δικούς σας προβληματισμούς» πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η εντολή που πήρε ο ΔΗΣΥ, «είναι να ηγηθούμε στη νέα Βουλή με συναινέσεις, με μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία». «Γιατί η κοινή μας αποστολή είναι να πάρουμε την χώρα μας μόνο μπροστά, υπεύθυνα μπροστά», συνέχισε.

Ευχαρίστησε «τα χιλιάδες στελέχη και τους φίλους του Δημοκρατικού Συναγερμού για αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Δικαιώθηκαν και μπορούν να είναι περήφανοι για τον αγώνα και την παράταξή μας».

Μαζί, είπε, «συνεχίζουμε μόνο υπεύθυνα μπροστά».

«Στηρίζουμε ό,τι είναι ωφέλιμο για τον τόπο και εμείς θέλουμε την Κύπρο μας να πηγαίνει μόνο μπροστά, υπεύθυνα μπροστά», είπε τέλος, η κ. Δημητρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την κ. Δημητρίου συνεχάρησαν τηλεφωνικώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης και Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Υποστηρικτές του κόμματος ξεκίνησαν να μαζεύονται έξω από το οίκημα κατά τις 20.30 κρατώντας σημαίες του ΔΗΣΥ και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ο ΔΗΣΥ είναι εδώ ενωμένος δυνατός» και «Σεισμός, σεισμός Συναγερμός».

ΓΓ ΑΚΕΛ: Ανοίγουμε μια νέα σελίδα για την Κύπρο και τον λαό της

Ανοίγουμε μια νέα σελίδα, ανέφερε το απόψε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου συνοδευόμενος από υποψήφιες και υποψήφιους Βουλευτές του κόμματος, σημειώνοντας ότι το κόμμα της Αριστεράς δεν αύξησε μόνο τα ποσοστά, αλλά και τις ψήφους του.

Ανταποδίδοντας σε αρκετές περιπτώσεις τα συνθήματα από το συγκεντρωμένο πλήθος έξω από τα γραφεία του ΑΚΕΛ, στη Λευκωσία, που πανηγύριζαν το αποτέλεσμα του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές, ο κ. Στεφάνου άρχισε λέγοντας «Το ΑΚΕΛ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό». Στη Βουλή και στον λαό. Με την ορμή της 100χρονης ιστορίας μας και την δύναμη της πολιτικής μας».

Απόψε, είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, ξεκινά μια νέα, ανοδική πορεία. «Μια πορεία που σηματοδοτεί όχι μόνο την ανάκαμψη των ποσοστών μας και των ψήφων μας. Αλλά σηματοδοτεί και την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης του κόσμου προς το κόμμα του λαού, προς το ΑΚΕΛ». Δώσαμε όλοι μαζί, συνέχισε, μια πολύ δύσκολη μάχη, σε πολύ δύσκολες συνθήκες και κόντρα σε αυτές τις συνθήκες δείξαμε ποιο είναι το ΑΚΕΛ. «Αναστρέψαμε μια καθοδική πορεία πολλών χρόνων και ώρα ανοίγουμε μια νέα σελίδα, πάντοτε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι αυτό δεν έγινε τυχαία, αλλά γιατί «τούτο το κόμμα γεννήθηκε από τον απλό άνθρωπο και στον απλό άνθρωπο επιστρέφει τη δύναμη που διαθέτει». Σε όλη την προεκλογική εκστρατεία, είπε, πρόταξαν αυτά που ζουν με τον απλό άνθρωπο, τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα που ταλανίζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. «Γιατί εμείς ζούμε μέσα στην κοινωνία. Δεν τη θυμόμαστε όταν έχει εκλογές».

Επειδή, συνέχισε, είναι ένα κόμμα της κοινωνίας και των απλών ανθρώπων, από αύριο συνεχίζουν την δουλειά και μέσα στη νέα Βουλή κι έξω στην κοινωνία.

«Σήμερα λοιπόν, ανοίγουμε μια νέα σελίδα με αιχμή του δόρατος την κοινωνία και τα συμφέροντα των πολλών. Ανοίγουμε μια νέα σελίδα για την Κύπρο μας, για την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό, που θα απελευθερώνει και θα επανενώνει τον τόπο και τον λαό μας. Μια νέα σελίδα για μια μεγάλη προοδευτική συσπείρωση απέναντι στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, απέναντι στην ακροδεξιά, για να στηρίξουμε ξανά την δημοκρατία. Αυτοί είμαστε εμείς» είπε.

Το ΑΚΕΛ, Αριστερά, Κοινωνική Συμμαχία, είπε ο κ. Στεφάνου, είναι ο ισχυρός πόλος αυτού του προοδευτικού μετώπου, «με στόχο ν’ αλλάξουμε τα πράγματα στον τόπο. Γιατί ο τόπος μας και ο λαός μας αξίζουν καλύτερα. Και εμεις μπορούμε να τους τα δώσουμε. Και θα τους τα δώσουμε».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ευχαρίστησε από καρδίας – όπως είπε – τις χιλιάδες που στήριξαν τα ψηφοδέλτια του κόμματος, επαναλαμβάνοντας ότι είναι σημαντικό πως είχαν αύξηση όχι μόνο στα ποσοστά αλλά και στις ψήφους. Ευχαρίστησε επίσης τις χιλιάδες εθελοντές που έδωσαν «ξανά την μάχη την καλή και την κερδίσαμε μαζί». Από καρδιάς, είπε, ευχαριστεί τις υποψήφιες και τους υποψήφιους που έδωσαν αυτή τη μάχη με ήθος, αξιοπρέπεια, αξιοσύνη και ξεχώρισαν από όλους τους άλλους υποψήφιους. «Θα συνεχίσουμε μαζί αυτή τη μάχη».

Ο Στέφανος Στεφάνου ευχαρίστησε επίσης «εμάς όλους της Αριστεράς και τους φίλους της Κοινωνικής Συμμαχίας που συμπορευόμαστε σε αυτόν τον όμορφο, τον υπέροχο, τον προοδευτικό αγώνα για τον τόπο μας». Ο ΓΓ του ΑΕΛ κατέληξε φωνάζοντας το σύνθημα ξανά «Και τώρα και πάντα ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ» που προηγουμένως φώναζαν οι συγκεντρωμένοι προς αυτόν.

«Πάμε δυνατά για την Κύπρο μας και τον λαό μας, όπως πάντα» είπε και κατέβηκε προς τον πλήθος χαιρετώντας τους παρευρισκόμενους μαζί με τους υποψήφιους Βουλευτές υπό τον ήχο τραγουδιών. Μέχρι αυτή την ώρα κόσμος βρίσκεται συγκεντρωμένος έξω από τα γραφεία του ΑΚΕΛ και παρακολουθεί από γιγαντοοθόνη τα αποτελέσματα ενώ φωνάζουν συνθήματα και έριξαν και πυροτεχνήματα.

Ν. Παπαδόπουλος: Αυτό που έχει πετύχει το ΔΗΚΟ είναι ένας άθλος

«Αυτό που έχει πετύχει το ΔΗΚΟ κάτω από αυτές τις περιστάσεις είναι ένας άθλος», δήλωσε ο Πρόεδρος του κόμματος Ν. Παπαδόπουλος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών, αναφέροντας ότι στον προεκλογικό κυριάρχησε ένα περιβάλλον τοξικότητας και διαμαρτυρίας. Είπε ότι το αποψινό αποτέλεσμα εκπέμπει ένα σήμα κινδύνου για την κοινωνία και ότι τα φαινόμενα απαξίωσης θεσμών εντείνονται, ενώ έδωσε υπόσχεση ότι το ΔΗΚΟ ξεκινά από αύριο προσπάθειες για άμεση συνένωση του κεντρώου χώρου.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έστειλε ένα μήνυμα «σε όσους μας προεξοφλούσαν, όσους μας αμφισβητούσαν, απόψε θέλουμε να τους συστηθούμε. Όλοι εμείς είμαστε το Δημοκρατικό Κόμμα», προσθέτοντας ότι το ΔΗΚΟ παραμένει ως το μόνο κόμμα του Κέντρου στη νέα Βουλή και διατηρεί τον κρίσιμο και ρυθμιστικό του ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου.

Είπε επίσης ότι η αποχή παραμένει σε υψηλά ποσοστά ότι τα φαινόμενα απαξίωσης της πολιτικής και της ακραίας αμφισβήτησης των θεσμών οξύνονται «και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους», ενώ έδωσε υπόσχεση «σε όλες και όλους τους ψηφοφόρους του Κέντρου που έχουν απογοητευτεί από τα σημερινά αποτελέσματα», ότι «το ΔΗΚΟ από αύριο αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλία για τη συνένωση του κεντρώου χώρου».

Η φωνή του κέντρου και όλων των δημοκρατικών δυνάμεων δεν πρόκειται να χαθεί διαμήνυσε. «Ξεκινά ένα νέο ξεκίνημα για ανασύνταξη αυτού του χώρου και υποσχόμαστε όλοι μαζί σύντομα το κέντρο είναι εδώ ενωμένο δυνατό», είπε και απευθυνόμενος στους φίλους των δημοκρατικών δυνάμεων έδωσε υπόσχεση ότι «πάρα πολύ σύντομα όλοι μαζί θα φωνάξουμε “Το Κέντρο είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό”.

Είπε επίσης ότι θα συγκληθούν τα όργανα του κόμματος για αποτίμηση του αποτελέσματος «νηφάλια και υπεύθυνα» και για να δουν τα επόμενα βήματα. Συνεχάρη επίσης όσους υποψήφιους του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν εκλεγεί και ευχήθηκε καλή δύναμη για το έργο τους.

Είπε επίσης ότι «σε μία πολυκερματισμένη Βουλή, η σοβαρότητα και η υπευθυνότητά τους θα καταστεί ακόμα πιο απαραίτητη και πολύτιμη» και ευχαρίστησε όλους τους υποψήφιους, όλες τις υποψήφιες του Δημοκρατικού κόμματος και το προσωπικό για τη σκληρή δουλειά, καθώς και τον κόσμο που τίμησε το κόμμα με την ψήφο τους.

«Η εμπιστοσύνη τους μας τιμά και μας συγκινεί και τους διαβεβαιώνω ότι από αύριο το πρωί σηκώνουμε ξανά πάνω τα μανίκια και ξεκινάμε την προσπάθεια για να χτίσουμε μαζί ένα ισχυρό Δημοκρατικό Κόμμα, ένα ισχυρό Κέντρο και το κυριότερο ένα καλύτερο αύριο για την Κύπρο μας», είπε, τονίζοντας ότι «η Κύπρος αξίζει περισσότερα και το Δημοκρατικό Κόμμα θα συνεχίσει να δίνει αγώνες για αυτή την Κύπρο μας».

Φειδίας Παναγιώτου: Η Άμεση Δημοκρατία είναι επιτέλους στη Βουλή

Το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου, είπε ο Πρόεδρός της Φειδίας Παναγιώτου, σε δηλώσεις του από την κεντρική πλατεία του χωριού Μενοίκου, δηλώνοντας πολύ χαρούμενος.

«Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που πήγε να μας ψηφίσει. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι έχει πάρα πολλά άτομα που δούλεψαν για αυτό το ποσοστό και για αυτή τη στιγμή και για αυτή τη νύχτα και πάρα πολύ καιρό. Έχει 6 μήνες περίπου που ανακοινώσαμε το κόμμα και δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό για αυτό το πράγμα. Θέλουμε να πούμε πραγματικά από το βάθος της καρδιάς μας για εκείνους που δούλεψαν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλουμε να πούμε επίσης ότι τώρα ξεκινά η ζωή της Άμεσης Δημοκρατίας, τώρα γεννήθηκε η Άμεση Δημοκρατία και επίσημα. Ήμασταν μέσα στην κοιλιά της μάμας μας και πρέπει να αποδείξουμε και στον υπόλοιπο κυπριακό λαό την αξία μας και σιγά – σιγά να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του», ανέφερε.

Σε ερώτηση τι είναι αυτό που υπόσχεται στους πολίτες, οι οποίοι τους έδωσαν τις ψήφους τους, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι τίποτε δεν υπόσχονται και πρόσθεσε ότι «πάρα πολλή προσπάθεια, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την Κύπρο και να αλλάξουμε την Κύπρο προς το καλύτερο», ενώ ερωτηθείς ποιο είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο θα ασχοληθούν, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι θα το δουν, θα συζητήσουν με την ομάδα τους και θα δουν με τι θα ασχοληθούν.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι οι πολίτες φαίνεται ότι θέλουν καινούργια κόμματα στη Βουλή, αν και δήλωσε πως «είμαι έκπληκτος λίγο με το ποσοστό που έπιασαν τα μεγάλα κόμματα. Μπράβο στα μεγάλα κόμματα και θα συνεργαστούμε μαζί μέσα στη Βουλή, όλοι μαζί για το καλό της Κύπρου».

Σε ερώτηση αν θα μείνει στην Ευρωβουλή ή αν θα επιλέξει το Κοινοβούλιο της Κύπρου, ο κ. Παναγιώτου είπε πως δεν θα προβεί ακόμα σε ανακοίνωση, αναφέροντας ότι «ακόμα δεν θα το ανακοινώσω. Έχω ακόμη λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Να διαβουλευτώ με την ομάδα μου, μαζί με την οικογένεια μου, και θα αποφασίσουμε» αν και πρόσθεσε ότι «αλλά δεν ξέρω αν εκλέγηκα κιόλας. Επομένως, να μην σούζουμε τα πόδια μας πριν καβαλικέψουμε. Θα δούμε τα αποτελέσματα και μετά θα αποφασίσουμε».

Αναφορικά με το ποσοστό που εξασφάλισε η Άμεση Δημοκρατία, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι «δεν αναμέναμε ψηλό ποσοστό. Εμείς ο στόχος μας ήταν να κάνουμε εκείνο που μπορούσαμε 100% και να δώσουμε 100% της προσπάθειας που μπορούσαμε. Τώρα είμαστε στη Βουλή και θα συνεχίσουμε να δίνουμε το 100% της προσπάθειας που μπορούμε. Εμείς δεν είμαστε δυσαρεστημένοι από το ποσοστό. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι που προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε», συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει το στήσιμο του εκλογικού του επιτελείου στο χώρο στάθμευσης της πλατείας στο Μένοικο, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι «τώρα προς το παρόν δεν είχαμε επιτελείο, δεν έχουμε λεφτά, δεν πιάσαμε από κανένα λεφτά, ούτε από εκατομμυριούχους που μας έδωσαν, επομένως, με τους πόρους που είχαμε παλέψαμε».

Από αύριο, δήλωσε στη συνέχεια, δουλειά στη Βουλή της Κύπρου, προσθέτοντας ότι «θα έχουμε όπως φαίνεται 4 Βουλευτές να παλεύουν με ένα διαφορετικό τρόπο που είναι συνηθισμένος ο κυπριακός λαός για το καλό της Κύπρου. Τώρα γεννήθηκε η Άμεση Δημοκρατία, να περιμένουν πολλά διαφορετικά πράγματα από όσα τα συνηθισμένα κόμματα. Διαφορετικούς τρόπους χειρισμούς και προς το καλύτερο. Θα προσπαθήσουμε να καινοτομήσουμε στην πολιτική. Επειδή η πολιτική έχει 50 χρόνια είναι η ίδια, δεν άλλαξε πολλά, θα προσπαθήσουμε να την αναβαθμίσουμε από μέσα στη Βουλή», κατέληξε.

