Euroleague: Η Χρυσή Βίβλος της διοργάνωσης μετά την κατάκτηση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 4η Ευρωλίγκα της ιστορίας του, επικρατώντας στον τελικό του Final Four της Αθήνας με το τελικό 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης.
Παρακάτω όλες τις κατακτήσεις, από όλες τις ομάδες στην ιστορία του θεσμού και συγκεκριμένα από το 1958, από τότε που καθιερώθηκε.
- 1958: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
- 1959: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
- 1960: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
- 1961: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 1962: Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)
- 1963: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 1964: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1965: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1966: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
- 1967: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1968: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1969: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 1970: Βαρέζε (Ιταλία)
- 1971: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 1972: Βαρέζε (Ιταλία)
- 1973: Βαρέζε (Ιταλία)
- 1974: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1975: Βαρέζε (Ιταλία)
- 1976: Βαρέζε (Ιταλία)
- 1977: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- 1978: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1979: Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία)
- 1980: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1981: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- 1982: Καντού (Ιταλία)
- 1983: Καντού (Ιταλία)
- 1984: Μπάνκο ντι Ρόμα (Ιταλία)
- 1985: Τσιμπόνα (Κροατία)
- 1986: Τσιμπόνα (Κροατία)
- 1987: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
- 1988: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
- 1989: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
- 1990: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
- 1991: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
- 1992: Παρτίζαν (Σερβία)
- 1993: Λιμόζ (Γαλλία)
- 1994: Μπανταλόνα (Ισπανία)
- 1995: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1996: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 1997: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
- 1998: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
- 1999: Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
- 2000: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2001: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- 2001: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
- 2002: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2003: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
- 2004: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- 2005: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- 2006: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 2007: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2008: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 2009: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2010: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
- 2011: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2012: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
- 2013: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
- 2014: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- 2015: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 2016: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 2017: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
- 2018: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 2019: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 2020: –
- 2021: Αναντολού Εφές (Τουρκία)
- 2022: Αναντολού Εφές (Τουρκία)
- 2023: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 2024: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2025: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
- 2026: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
*Από το 1988 και έπειτα υιοθετήθηκε το format του Final Four.
** Το 2001 υπήρχε και η EuroLeague και η Σουπρολίγκα.
***Η σεζόν 2019-20 διεκόπη πρόωρα λόγω της πανδημίας.
Οι ομάδες που έχουν κατακτήσει την EuroLeague
- Ρεάλ Μαδρίτης (11): 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023
- ΤΣΣΚΑ Μόσχας (8): 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2019
- Παναθηναϊκός (7): 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (5): 1977, 1981, 2004, 2005, 2014
- Βαρέζε (5): 1970, 1972, 1973, 1975, 1976
- Ολυμπιακός (4): 1997, 2012, 2013, 2026
- Μιλάνο (3): 1966, 1987 ,1988
- Γιουγκοπλάστικα/Σπλιτ (3): 1989, 1990, 1991
- Ρίγα (3): 1958, 1959, 1960
- Τσιμπόνα (2): 1985, 1986
- Μπαρτσελόνα (2): 2003, 2010
- Βίρτους/Κίντερ Μπολόνια (2): 1998, 2001
- Καντού (2): 1982, 1983
- Αναντολού Εφές (2): 2021, 2022
- Φενέρμπαχτσε (2): 2017, 2025
- Ζάλγκιρις (1): 1999
- Παρτίζαν (1) : 1992
- Μπανταλόνα (1): 1994
- Λιμόζ (1): 1993
- Μπάνκο ντι Ρόμα (1): 1984
- Σαράγεβο (1): 1979
- Ντιναμό Τμπίλισι (1): 1962
