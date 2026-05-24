search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 00:17
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.05.2026 23:30

Euroleague: Η Χρυσή Βίβλος της διοργάνωσης μετά την κατάκτηση του Ολυμπιακού

24.05.2026 23:30
euroleague

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 4η Ευρωλίγκα της ιστορίας του, επικρατώντας στον τελικό του Final Four της Αθήνας με το τελικό 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρακάτω όλες τις κατακτήσεις, από όλες τις ομάδες στην ιστορία του θεσμού και συγκεκριμένα από το 1958, από τότε που καθιερώθηκε.

Η Χρυσή Βίβλος της EuroLeague

  • 1958: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
  • 1959: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
  • 1960: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
  • 1961: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
  • 1962: Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)
  • 1963: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
  • 1964: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 1965: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 1966: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
  • 1967: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 1968: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 1969: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
  • 1970: Βαρέζε (Ιταλία)
  • 1971: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
  • 1972: Βαρέζε (Ιταλία)
  • 1973: Βαρέζε (Ιταλία)
  • 1974: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 1975: Βαρέζε (Ιταλία)
  • 1976: Βαρέζε (Ιταλία)
  • 1977: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
  • 1978: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 1979: Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία)
  • 1980: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 1981: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
  • 1982: Καντού (Ιταλία)
  • 1983: Καντού (Ιταλία)
  • 1984: Μπάνκο ντι Ρόμα (Ιταλία)
  • 1985: Τσιμπόνα (Κροατία)
  • 1986: Τσιμπόνα (Κροατία)
  • 1987: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
  • 1988: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
  • 1989: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
  • 1990: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
  • 1991: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
  • 1992: Παρτίζαν (Σερβία)
  • 1993: Λιμόζ (Γαλλία)
  • 1994: Μπανταλόνα (Ισπανία)
  • 1995: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 1996: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
  • 1997: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
  • 1998: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
  • 1999: Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
  • 2000: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
  • 2001: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
  • 2001: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
  • 2002: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
  • 2003: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
  • 2004: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
  • 2005: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
  • 2006: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
  • 2007: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
  • 2008: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
  • 2009: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
  • 2010: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
  • 2011: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
  • 2012: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
  • 2013: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
  • 2014: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
  • 2015: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 2016: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
  • 2017: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
  • 2018: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 2019: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
  • 2020: –
  • 2021: Αναντολού Εφές (Τουρκία)
  • 2022: Αναντολού Εφές (Τουρκία)
  • 2023: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 2024: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
  • 2025: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
  • 2026: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

*Από το 1988 και έπειτα υιοθετήθηκε το format του Final Four.
** Το 2001 υπήρχε και η EuroLeague και η Σουπρολίγκα.
***Η σεζόν 2019-20 διεκόπη πρόωρα λόγω της πανδημίας.

Οι ομάδες που έχουν κατακτήσει την EuroLeague

  • Ρεάλ Μαδρίτης (11): 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023
  • ΤΣΣΚΑ Μόσχας (8): 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2019
  • Παναθηναϊκός (7): 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ (5): 1977, 1981, 2004, 2005, 2014
  • Βαρέζε (5): 1970, 1972, 1973, 1975, 1976
  • Ολυμπιακός (4): 1997, 2012, 2013, 2026
  • Μιλάνο (3): 1966, 1987 ,1988
  • Γιουγκοπλάστικα/Σπλιτ (3): 1989, 1990, 1991
  • Ρίγα (3): 1958, 1959, 1960
  • Τσιμπόνα (2): 1985, 1986
  • Μπαρτσελόνα (2): 2003, 2010
  • Βίρτους/Κίντερ Μπολόνια (2): 1998, 2001
  • Καντού (2): 1982, 1983
  • Αναντολού Εφές (2): 2021, 2022
  • Φενέρμπαχτσε (2): 2017, 2025
  • Ζάλγκιρις (1): 1999
  • Παρτίζαν (1) : 1992
  • Μπανταλόνα (1): 1994
  • Λιμόζ (1): 1993
  • Μπάνκο ντι Ρόμα (1): 1984
  • Σαράγεβο (1): 1979
  • Ντιναμό Τμπίλισι (1): 1962

Διαβάστε επίσης:

Ολυμπιακός – Ρεάλ 92-85: Στην κορυφή της Ευρώπης, έραψαν το 4ο αστέρι οι Πειραιώτες!

«Δεν θα γίνουν ανεκτές προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας»: Μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. για τον τελικό του F4 της Euroleague

Γιαννακόπουλος: «Πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί κι αυτό είναι δική μου δουλειά»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mpartzwkas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το ξέσπασμα χαράς του Μπαρτζώκα για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό και η αγκαλιά με τους Αγγελόπουλους: «Το αξίζαμε» (Photos)

peiraias osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φλέγεται ο Πειραιάς: Στους δρόμους οι οπαδοί του Ολυμπιακού για το τέταρτο ευρωπαϊκό (Videos/Photos)

euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Η Χρυσή Βίβλος της διοργάνωσης μετά την κατάκτηση του Ολυμπιακού

mitsotakis syndereio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Ολυμπιακό για την κορυφή της EuroLeague

osfp2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Ρεάλ 92-85: Στην κορυφή της Ευρώπης, έραψαν το 4ο αστέρι οι Πειραιώτες!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

walkcup
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 (τελικό): Κόκκινος ο τίτλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 00:11
mpartzwkas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το ξέσπασμα χαράς του Μπαρτζώκα για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό και η αγκαλιά με τους Αγγελόπουλους: «Το αξίζαμε» (Photos)

peiraias osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φλέγεται ο Πειραιάς: Στους δρόμους οι οπαδοί του Ολυμπιακού για το τέταρτο ευρωπαϊκό (Videos/Photos)

euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Η Χρυσή Βίβλος της διοργάνωσης μετά την κατάκτηση του Ολυμπιακού

1 / 3