Euroleague: Η Χρυσή Βίβλος της διοργάνωσης μετά την κατάκτηση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 4η Ευρωλίγκα της ιστορίας του, επικρατώντας στον τελικό του Final Four της Αθήνας με το τελικό 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρακάτω όλες τις κατακτήσεις, από όλες τις ομάδες στην ιστορία του θεσμού και συγκεκριμένα από το 1958, από τότε που καθιερώθηκε.

Η Χρυσή Βίβλος της EuroLeague

1958 : ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία) 1960 : ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 1962 : Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 1964 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1966 : Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1968 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 1970 : Βαρέζε (Ιταλία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 1972 : Βαρέζε (Ιταλία)

: Βαρέζε (Ιταλία) 1974 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Βαρέζε (Ιταλία) 1976 : Βαρέζε (Ιταλία)

: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1978 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία) 1980 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1982 : Καντού (Ιταλία)

: Καντού (Ιταλία) 1984 : Μπάνκο ντι Ρόμα (Ιταλία)

: Τσιμπόνα (Κροατία) 1986 : Τσιμπόνα (Κροατία)

: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία) 1988 : Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία) 1990 : Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία) 1992 : Παρτίζαν (Σερβία)

: Λιμόζ (Γαλλία) 1994 : Μπανταλόνα (Ισπανία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1996 : Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

: Ολυμπιακός (Ελλάδα) 1998 : Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

: Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 2000 : Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2001 : Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

: Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 2003 : Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2005 : Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 2007 : Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 2009 : Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

: Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 2011 : Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

: Ολυμπιακός (Ελλάδα) 2013 : Ολυμπιακός (Ελλάδα)

: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2015 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 2017 : Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2019 : ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

: – 2021 : Αναντολού Εφές (Τουρκία)

: Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2023 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 2025: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

*Από το 1988 και έπειτα υιοθετήθηκε το format του Final Four.

** Το 2001 υπήρχε και η EuroLeague και η Σουπρολίγκα.

***Η σεζόν 2019-20 διεκόπη πρόωρα λόγω της πανδημίας.

Οι ομάδες που έχουν κατακτήσει την EuroLeague

Ρεάλ Μαδρίτης (11): 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023

