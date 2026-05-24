ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 17:52
24.05.2026 16:15

Final Four 2026: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα δώσει το «παρών» στον μεγάλο τελικό

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα δώσει το «παρών» στο Telekom Center Athens για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Αθήνα ετοιμάζεται να φορέσει τα καλά της για το μεγαλύτερο μπασκετικό event της χρονιάς φιλοξενώντας το Final Four της EuroLeague.

Oλυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό (24/05, 21:00) και το Telekom Center Αthens θα γίνει πόλος έλξης πολλών αστέρων που αναμένεται να δώσουν το «παρών». Ένας από αυτούς θα είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και θέλησε να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μαζί του θα είναι και ο αδερφός του, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο «Greek Freak» είχε παρακολουθήσει από κοντά και το Game 2 των Playoffs ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό στο ΣΕΦ στο πλευρό του Νόβακ Τζόκοβιτς.

