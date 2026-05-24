Final Four 2026: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα δώσει το «παρών» στον μεγάλο τελικό

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα δώσει το «παρών» στο Telekom Center Athens για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η Αθήνα ετοιμάζεται να φορέσει τα καλά της για το μεγαλύτερο μπασκετικό event της χρονιάς φιλοξενώντας το Final Four της EuroLeague.
O Oλυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό (24/05, 21:00) και το Telekom Center Αthens θα γίνει πόλος έλξης πολλών αστέρων που αναμένεται να δώσουν το «παρών». Ένας από αυτούς θα είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και θέλησε να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μαζί του θα είναι και ο αδερφός του, Κώστας Αντετοκούνμπο.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο «Greek Freak» είχε παρακολουθήσει από κοντά και το Game 2 των Playoffs ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό στο ΣΕΦ στο πλευρό του Νόβακ Τζόκοβιτς.
