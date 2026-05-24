Ώρα τελικού στην Euroleague: Με τον κόσμο του για το 4ο ο Ολυμπιακός – Η πολύ σκληρή για να πεθάνει Ρεάλ Μαδρίτης το τελευταίο εμπόδιο

Από το 2013 έως το 2026 μεσολάβησαν δεκατρία χρόνια προσμονής, για ένα 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο, στον Ολυμπιακό. Στο έβδομο φάιναλ φορ Euroleague έκτοτε και πέμπτο διαδοχικό (2015, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026), ο Ολυμπιακός… ελπίζει πως το τρόπαιο θα επιστρέψει… σπίτι, στον Πειραιά, μέσω Αθήνας και Telekom Center Athens, με νίκη απόψε (21:00), απέναντι στην πολυνίκη της διοργάνωσης Ρεάλ Μαδρίτης των 11 τίτλων.

Οι απογοητεύσεις ήταν πολλές μετά το 2013. Στη Μαδρίτη το 2015 και στην Κωνσταντινούπολη το 2017 είπαν «όχι» στον Ολυμπιακό στον τελικό, οι «οικοδέσποινες» Ρεάλ Μαδρίτης και Φενερμπαχτσέ αντίστοιχα. Το 2022 στο Βελιγράδι ήταν το τρίποντο του Βασίλιε Μίτσιτς στον ημιτελικό με την Αναντολού Εφές, το 2023 στο Κάουνας το… χέρι του Σέρχιο Γιουλ 3,2΄΄ πριν τη λήξη του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το 2024 η Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό και το 2025 η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στον ημιτελικό.

Αυτή τη φορά, μετά την άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί της κατόχου του τίτλου Φενερμπαχτσέ (79-61) στον ημιτελικό, την περασμένη Παρασκευή (22/5), ο Ολυμπιακός είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να… φτάσει στην πηγή και να πιει νερό. Να «σπάσει» και την κατάρα που θέλει η πρώτη της regular season στη Euroleague να μην κατακτά το τρόπαιο. Να μειώσει σε 3-2 το ρεκόρ νικών ηττών Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός, σε 5 τελικούς Euroleague ανάμεσα στις δύο ομάδες στην Ιστορία.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου, ο σούπερ σταρ του Σάσα Βεζένκοφ, ο ΝΒΑερ Εβάν Φουρνιέ, ο αναγεννημένος φέτος Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο πρώτος ριμπάουντερ της Euroleague αυτή τη σεζόν Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο MVP του ημιτελικού Άλεκ Πίτερς, ο εξαιρετικός αμυντικός Τόμας Ουόκαπ, ο Τάισον Ουόρντ, μαζί με τους αθλητικούς και εκρηκτικούς σέντερ Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ, τους Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, αλλά και όσους δεν ήταν στη δωδεκάδα στον ημιτελικό με τη Φενέρ (Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Μόντε Μόρις, Μουσταφά Φαλ, Φρανκ Νιλικίνα, Κίναν Έβανς, Όμηρος Νετζήπογλου και Γιώργος Μπουρνελές)… είδαν ένα… τρελό όνειρο χθες βράδυ, πως ξημέρωσε Δευτέρα (25/5/2026) και ήταν Πρωταθλητές Ευρώπης!

Με την πορεία του όλη αυτή τη σεζόν ο Ολυμπιακός, πρώτος στην κανονική περίοδο (26-12) και το 3-0 επί της Μονακό στα πλέι οφ, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για τον τίτλο, κι ενώ αγωνίζεται στη χώρα του και στην πόλη του, όχι όμως στην έδρα του. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει ολοκληρωτικό μπάσκετ σε άμυνα κι επίθεση και οι 90,7 πόντοι μέσο όρο που σημείωνε μέχρι τον ημιτελικό με τη Φενέρ τον τοποθετούσαν στην πρώτη θέση του πίνακα παραγωγικότητας αυτή τη σεζόν. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει «όπλα» και στις πέντε θέσεις σε βασικούς και παίκτες που έρχονται από τον πάγκο. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως διαθέτει τρεις… ισάξιες πεντάδες.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τη regular season στην 3η θέση (24-14), και στα πλέι οφ έκανε το 3-1 απέναντι στην 6η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Στον ημιτελικό νίκησε την ομάδα ευχάριστη έκπληξη της σεζόν, αλλά πρωτάρα σε φάιναλ φορ Βαλένθια με 105-90. Οι Μαδριλένοι θα πάρουν θέση στο τζάμπολ «πληγωμένοι» στη θέση «5». Τρεις σέντερ τους είναι τραυματίες.

Και μετά από 30 νίκες – 12 ήττες για τον Ολυμπιακό, και 28 νίκες – 15 ήττες για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Πρωταθλητής Ευρώπης ή η Πρωταθλήτρια Ευρώπης… θα κριθούν στα τελευταία 40 λεπτά, στο Telekom Center Athens, στις 21:00 απόψε!

Οι Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν ήταν εκτός πριν ξεκινήσει το φάιναλ φορ, για να τραυματιστεί ο Γκαρούμπα στον ημιτελικό με τη Βαλένθια και να μην μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του στο ματς τίτλου. Η Ρεάλ υστερί σε μέγεθος. Γι΄αυτό και αναμένεται να επιδιώξει να πάει σε πιο γρήγορο τέμπο, σε περισσότερες κατοχές, στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Πειραιά, θα προσπαθήσει να «χτυπήσει» στη ρακέτα, με τον Μιλουτίνοφ, τον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Ντόντα Χολ, αλλά θα χρειαστεί και τα τρίποντα των Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Πίτερς, Παπανικολάου… αλλά και τόσων άλλων παικτών που διαθέτει με ευχέρεια έξω από τα 6.75.

Κι αυτό γιατί η Ρεάλ διαθέτει επίσης παίκτες που «σκοτώνουν» έξω από τα 6.75. Ο οργανωτής και πρώτος σε ασίστ και κλεψίματα Φακούντο Καμπάτσο, ο συμπατριώτης του Γκαμπριελ Ντεκ, ο σκόρερ Μάριο Χεζόνια (13,2 πόντους μ.ο.), ο Καναδός φόργουορν Τρέι Λάιλς, ο Αλμπέρτο Αμπάλντε και ο Αντρές Φελίθ και ο Γάλλος Τεό Μαλεντόν… μπορούν ν’ απειλήσουν με αξιώσεις έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Ο Σέρχιο Γιουλ, είναι και πάλι εδώ για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορεί να μην παίρνει τον χρόνο συμμετοχής που έπαιρνε, λόγω ηλικίας, αλλά δεν έχει… ξεχάσει να σουτάρει…

Ο Ολυμπιακός έχει ευστοχήσει σε 422 τρίποντα σε 42 αγώνες αυτή τη σεζόν, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης σε 428 σε 43 αναμετρήσεις. Οι δύο ομάδες έχουν από 10 τρίποντα μ.ο. ανά αγώνα!

Δεν υπάρχει σύγκριση με τον ημιτελικό με τη Φενερμπαχτσέ, όταν ο Ολυμπιακός σημείωσε μόνο 79 πόντους (90,7 μέσο όρο είχε πριν το τζάμπολ του ημιτελικού). Γιατί η Φενερμπαχτσέ είναι η ομάδα με την κορυφαία άμυνα αυτή τη σεζόν. Η Ρεάλ πέτυχε 105 πόντους κόντρα στη Βαλένθια στον ημιτελικό, αλλά αυτός ο αγώνας ήταν up tempo και η άμυνα των «νυχτερίδων» ελαστική εν συγκρίσει με αυτή που παίζει ο Ολυμπιακός.

Η Ρεάλ κάνει αλλαγές σε όλα τα σκριν επειδή έχει σχεδόν ισοϋψείς παίκτες σε όλες τις θέσεις. Επιπρόσθετα, στην άμυνα ζώνης με διάφορες παραλλαγές (“match-up zone”) είναι η κορυφαία στη Euroleague. Ο Σκαριόλο χρησιμοποίησε ζώνη απέναντι στη Βαλένθια, θα το κάνει και απέναντι στον Ολυμπιακό. Γι’ αυτό και ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί ευστοχία στα τρίποντα τη νύχτα της Κυριακής (24/5).

Τα στατιστικά των δύο ομάδων, Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνουν ισορροπία. Με 90,5 πόντους μέσο όρο σε παραγωγικότητα (μετά τον ημιτελικό με τη Φενέρ) θα πάρει θέση ο Ολυμπιακός, ενώ η «βασίλισσα» με 88,2 μ.ο. Ο Ολυμπιακός δέχεται 82,4 πόντους μέσο όρο, ενώ η Ρεάλ 82,8. Τα ριμπάουντ είναι 37,3 μ.ο. για τον Ολυμπιακό, 37,9 μ.ο. για την ισπανική ομάδα. Ο Ολυμπιακός μοιράζει 21,5 ασίστ μ.ο. ενώ η Ρεάλ 19,2 μ.ο. Στα κοψίματα, με 3,9 έναντι 2,3 μ.ο. του Ολυμπιακού υπερέχει η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά μόνο στα νούμερα, αφού στον τελικό, θ’ απουσιάζουν οι Ταβάρες, Γκαρούμπα και Λεν. Σε λαθη ο Ολυμπιακός μετρά 12,2 μ.ο, και η Ρεάλ 12,4 μ.ο. Όσο για την ευστοχία, ο Ολυμπιακός έχει μικρή διαφορά υπέρ του σε ποσοστό στα δίποντα, η Ρεάλ απειροελάχιστη υπέρ της διαφορά σε τρίποντα και βολές.

Το T-Center θα ντυθεί και πάλι στα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού, αφού οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι καν 500. Η ώθηση από τις ιαχές των φιλάθλων αποτελεί ένα αδιαπραγμάτευτο πλεονέκτημα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα που θέλει να κατακτήσει το 2ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της καριέρας του, μετά από αυτό του 2013 στο Λονδίνο, όταν έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατέκτησε τον τίτλο της Euroleague. Αν τα καταφέρει, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στο 7ο φάιναλ φορ της καριέρας του, θα «πιάσει» τον Δημήτρη Ιτούδη, που είχε οδηγήσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην κορυφή το 2016 και το 2019. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο, στο 3ο φάιναλ φορ ως προπονητής, διεκδικεί το 1ο τρόπαιο.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν θα γίνουν ανεκτές προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας»: Μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. για τον τελικό του F4 της Euroleague

Γιαννακόπουλος: «Πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί κι αυτό είναι δική μου δουλειά»

Μουντιάλ 2026: Στο Μεξικό η «βάση» της εθνικής Ιράν με την έγκριση της FIFA