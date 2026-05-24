ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 00:18
24.05.2026 23:27

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Ολυμπιακό για την κορυφή της EuroLeague

Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της κορυφής της EuroLeague έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στην εξαιρετική διοργάνωση του Final Four στην πατρίδα μας.

«Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη»

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία του στη EuroLeague.

«Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη! Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη διοργάνωση του Final Four στην Ελλάδα, επισημαίνοντας τη συμβολή όλων όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία της.

«Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας», σημείωσε.

