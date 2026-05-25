CSG και Reunert επενδύουν στην παραγωγή ηλεκτρονικών πυροκροτητών πυροβολικού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στη δημιουργία νέας κοινοπραξίας για την παραγωγή ηλεκτρονικών πυροκροτητών πυροβολικού προχωρούν ο CSG Group και η Reunert, ενισχύοντας τη βιομηχανική παρουσία τους στην ευρωπαϊκή αμυντική αγορά και επεκτείνοντας την παραγωγική βάση πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος εντός της ΕΕ.

Η νέα εταιρεία θα φέρει την ονομασία Fuchs Electronics Europe και θα εγκατασταθεί στη Σλοβακία, με τη Reunert να κατέχει το 51% και τον όμιλο CSG το υπόλοιπο 49%.

Μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης, ο όμιλος CSG ενισχύει περαιτέρω την καθετοποίηση της παραγωγής του στον τομέα των πυρομαχικών, αποκτώντας παρουσία σε ένα από τα πλέον κρίσιμα και τεχνολογικά απαιτητικά υποσυστήματα των σύγχρονων βλημάτων πυροβολικού.

Οι ηλεκτρονικοί πυροκροτητές θεωρούνται στρατηγικής σημασίας εξαρτήματα, καθώς καθορίζουν τον τρόπο και τον χρόνο πυροδότησης των βλημάτων. Στα σύγχρονα πυρομαχικά των 155 χιλιοστών χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως ηλεκτρονικοί πυροκροτητές, οι οποίοι υποστηρίζουν πολλαπλές λειτουργίες, όπως πυροδότηση κατά την πρόσκρουση, με καθυστέρηση, σε προκαθορισμένο χρόνο ή αερορηξία πάνω από τον στόχο.

Σε σχέση με τις παραδοσιακές μηχανικές λύσεις, οι ηλεκτρονικοί πυροκροτητές προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια, αυξημένη ευελιξία και καλύτερη διασύνδεση με σύγχρονα συστήματα ελέγχου πυρός, ενώ η παραγωγή τους απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία και εξειδικευμένη τεχνολογική υποδομή.

Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί ως ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρονικών πυροκροτητών, προμηθεύοντας τόσο τον όμιλο CSG όσο και άλλους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος.

Τεχνολογικός εταίρος της κοινοπραξίας θα είναι η νοτιοαφρικανική Fuchs Electronics, θυγατρική του ομίλου Reunert, η οποία διαθέτει εμπειρία άνω των 60 ετών στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών πυροκροτητών. Η εταιρεία θα εισφέρει την τεχνολογία και την τεχνογνωσία της, ενώ ο όμιλος CSG θα παρέχει βιομηχανικές εγκαταστάσεις, υποδομές και υποστήριξη σε επίπεδο κανονιστικών και εξαγωγικών διαδικασιών.

Η παραγωγή θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της ZVS Dubnica nad Váhom στη Σλοβακία, αξιοποιώντας το υφιστάμενο βιομηχανικό αποτύπωμα του ομίλου CSG στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις δύο πλευρές, η νέα επένδυση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ στον τομέα των πυρομαχικών και των κρίσιμων αμυντικών υποσυστημάτων.

Η κοινοπραξία ξεκινά τη δραστηριότητά της έχοντας ήδη εξασφαλισμένη αρχική παραγγελία, η οποία αναμένεται να στηρίξει τη λειτουργία της κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης. Οι δύο όμιλοι εκτιμούν ότι η εταιρεία θα επιτύχει λειτουργική αυτάρκεια περίπου τρία χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της, με στόχο την ανάπτυξη ισχυρής παραγωγικής παρουσίας στην ευρωπαϊκή αγορά αμυντικών συστημάτων.

