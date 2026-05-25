search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 13:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 12:06

Τουρίστρια φέρεται να σκόρπισε τέφρα στα σοκάκια της Σαντορίνης ενώ απαγορεύεται

25.05.2026 12:06
toyristria-tefra.jpg

Βίντεο που δείχνει τουρίστρια να ρίχνει μία σκόνη στα σοκάκια της Σαντορίνης κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Στο βίντεο, που προβλήθηκε στην τηλεόραση του Alpha, η τουρίστρια κρατά ένα δοχείο το οποίο φέρεται να περιέχει τέφρα.

Καθώς περπατά, την ρίχνει στα καλντερίμια της Οίας, ενώ κάποιος την βιντεοσκοπεί.

Οι τουρίστες ακούγονται να τραγουδούν το Three Little Birds, ενώ σύμφωνα με την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου κάποιος λέει: «Αντίο, μπαμπά».

Απαγορεύεται

Η διασπορά τέφρας απαγορεύεται στους ελληνικούς δρόμους και τις κατοικημένες περιοχές.

Η διαχείριση τέφρας είναι ρυθμισμένη από την ελληνική νομοθεσία.

«Επιτρέπεται μόνο σε περιοχές και τόπους ενθύμισης ή στην ανοικτή θάλασσα» είπε ο Βασίλης Κασιμάτης, πρόεδρος τουριστικών επιχειρήσεων Σαντορίνης.

Όπως πρόσθεσε, δεν έχουν ακόμα γίνει καταγγελίες για το συμβάν.

Διαβάστε επίσης

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη μαθήτρια μετά από κατανάλωση αλκοόλ, χειροπέδες σε υπάλληλο μίνι μάρκετ

Γωγώ Μαστροκώστα: Πού θα γίνει η κηδεία της – Η επιθυμία της οικογένειας

Κρήτη: Νέα μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 20 συλλήψεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gallner_larson_2505_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Skeletons»: Οι Brie Larson και Kyle Gallner ενώνουν τις δυνάμεις τους σε νέα ταινία τρόμου

mastrokosta-new1
LIFESTYLE

Ο τηλεοπτικός κόσμος αποχαιρετά τη Γωγώ Μαστροκώστα

oaka-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βράζει η Ρεάλ για τη διαιτησία στον τελικό της Ευρωλίγκας

minos_volonakis
ADVERTORIAL

Μίνως Βολανάκης – Αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του στο Θέατρο Βράχων

kyranakis-723
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Κυρανάκη για Σαμαρά, κάλεσμα σε Καραμανλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

gogo new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 13:47
gallner_larson_2505_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Skeletons»: Οι Brie Larson και Kyle Gallner ενώνουν τις δυνάμεις τους σε νέα ταινία τρόμου

mastrokosta-new1
LIFESTYLE

Ο τηλεοπτικός κόσμος αποχαιρετά τη Γωγώ Μαστροκώστα

oaka-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βράζει η Ρεάλ για τη διαιτησία στον τελικό της Ευρωλίγκας

1 / 3