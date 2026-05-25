Τουρίστρια φέρεται να σκόρπισε τέφρα στα σοκάκια της Σαντορίνης ενώ απαγορεύεται

Βίντεο που δείχνει τουρίστρια να ρίχνει μία σκόνη στα σοκάκια της Σαντορίνης κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Στο βίντεο, που προβλήθηκε στην τηλεόραση του Alpha, η τουρίστρια κρατά ένα δοχείο το οποίο φέρεται να περιέχει τέφρα.

Καθώς περπατά, την ρίχνει στα καλντερίμια της Οίας, ενώ κάποιος την βιντεοσκοπεί.

Οι τουρίστες ακούγονται να τραγουδούν το Three Little Birds, ενώ σύμφωνα με την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου κάποιος λέει: «Αντίο, μπαμπά».

Απαγορεύεται

Η διασπορά τέφρας απαγορεύεται στους ελληνικούς δρόμους και τις κατοικημένες περιοχές.

Η διαχείριση τέφρας είναι ρυθμισμένη από την ελληνική νομοθεσία.

«Επιτρέπεται μόνο σε περιοχές και τόπους ενθύμισης ή στην ανοικτή θάλασσα» είπε ο Βασίλης Κασιμάτης, πρόεδρος τουριστικών επιχειρήσεων Σαντορίνης.

Όπως πρόσθεσε, δεν έχουν ακόμα γίνει καταγγελίες για το συμβάν.

Διαβάστε επίσης

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη μαθήτρια μετά από κατανάλωση αλκοόλ, χειροπέδες σε υπάλληλο μίνι μάρκετ

Γωγώ Μαστροκώστα: Πού θα γίνει η κηδεία της – Η επιθυμία της οικογένειας

Κρήτη: Νέα μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 20 συλλήψεις