Παρέμβαση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ για τον στολίσκο και την ανθρωπιστική βοήθεια: «Να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα όλων»

Νέα έκκληση προς τις αρχές να στηρίξουν και να βοηθήσουν τον λαό της Γάζας, που «υποφέρει τόσο», απηύθυνε ο πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από την εξοχική κατοικία του στο Καστέλ Γκαντόλφο.

Ο ποντίφικας αναφέρθηκε στην έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας, στις κινητοποιήσεις και στη δράση όσων συμμετείχαν στον στολίσκο, ενώ επανήλθε και στο ζήτημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ζητώντας μια «αφοπλισμένη» ΤΝ.

Η νέα έκκληση για τη Γάζα

«Χρειάζεται μια νέα έκκληση, πρέπει να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα όλων», δήλωσε ο πάπας Λέων ΙΔ΄ στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος απόψε από την εξοχική κατοικία του, το Καστέλ Γκαντόλφο, προκειμένου να επιστρέψει στο Βατικανό.

Ο ποντίφικας, ο οποίος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τη βία που υπέστησαν ακτιβιστές του στολίσκου, τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει «νέα έκκληση για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων».

«Ο λαός της Γάζας δεν λαμβάνει ακόμη ανθρωπιστική βοήθεια»

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Γάζα, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ σημείωσε ότι ο πληθυσμός εξακολουθεί να μη λαμβάνει την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια.

«Δυστυχώς, ο λαός της Γάζας δεν λαμβάνει, ακόμη, ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό προκαλεί διαμαρτυρίες, δυσκολίες και τη δράση όσων συμμετείχαν στον στολίσκο», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο ποντίφικας απηύθυνε εκ νέου έκκληση «προς όλες τις αρχές» να σταθούν στο πλευρό των κατοίκων της Γάζας.

«Απευθύνω νέα έκκληση προς όλες τις αρχές να στηρίξουν, να συνοδεύσουν και να βοηθήσουν τον λαό της Γάζας, που υποφέρει τόσο», πρόσθεσε.

Η αναφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ αναφέρθηκε στη συνέχεια και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της πρώτης εγκυκλίου του, με τίτλο «Magnifica Humanitas».

«Σήμερα έχουμε ήδη συνεχίσει την εργασία, υπήρξε ένα είδος κοινής δουλειάς με το Δικαστήριο για την Ολοκληρωμένη Ανθρώπινη Ανάπτυξη και με ορισμένους που εργάζονται στην Anthropic», ανέφερε.

«Να αναζητήσουμε μια αφοπλισμένη Τεχνητή Νοημοσύνη»

Ο επίσκοπος της Ρώμης κάλεσε σε συνέχιση του διαλόγου γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αναζητηθεί μια «αφοπλισμένη» ΤΝ.

Όπως είπε, πρέπει «να συνεχιστεί ο διάλογος, να αναζητήσουμε πραγματικά μια αφοπλισμένη Τεχνητή Νοημοσύνη», καθώς «σήμερα διεξάγεται πόλεμος με την ΤΝ».

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ πρόσθεσε ότι «είδαμε και άλλες περιπτώσεις σήμερα, στον Λίβανο, χωρίς να σκέφτονται τις ανθρώπινες ζωές».

