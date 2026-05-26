search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 00:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.05.2026 23:30

Παρέμβαση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ για τον στολίσκο και την ανθρωπιστική βοήθεια: «Να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα όλων»

26.05.2026 23:30
pope leo gaza

Νέα έκκληση προς τις αρχές να στηρίξουν και να βοηθήσουν τον λαό της Γάζας, που «υποφέρει τόσο», απηύθυνε ο πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από την εξοχική κατοικία του στο Καστέλ Γκαντόλφο.

Ο ποντίφικας αναφέρθηκε στην έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας, στις κινητοποιήσεις και στη δράση όσων συμμετείχαν στον στολίσκο, ενώ επανήλθε και στο ζήτημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ζητώντας μια «αφοπλισμένη» ΤΝ.

Η νέα έκκληση για τη Γάζα

«Χρειάζεται μια νέα έκκληση, πρέπει να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα όλων», δήλωσε ο πάπας Λέων ΙΔ΄ στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος απόψε από την εξοχική κατοικία του, το Καστέλ Γκαντόλφο, προκειμένου να επιστρέψει στο Βατικανό.

Ο ποντίφικας, ο οποίος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τη βία που υπέστησαν ακτιβιστές του στολίσκου, τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει «νέα έκκληση για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων».

«Ο λαός της Γάζας δεν λαμβάνει ακόμη ανθρωπιστική βοήθεια»

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Γάζα, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ σημείωσε ότι ο πληθυσμός εξακολουθεί να μη λαμβάνει την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια.

«Δυστυχώς, ο λαός της Γάζας δεν λαμβάνει, ακόμη, ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό προκαλεί διαμαρτυρίες, δυσκολίες και τη δράση όσων συμμετείχαν στον στολίσκο», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο ποντίφικας απηύθυνε εκ νέου έκκληση «προς όλες τις αρχές» να σταθούν στο πλευρό των κατοίκων της Γάζας.

«Απευθύνω νέα έκκληση προς όλες τις αρχές να στηρίξουν, να συνοδεύσουν και να βοηθήσουν τον λαό της Γάζας, που υποφέρει τόσο», πρόσθεσε.

Η αναφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ αναφέρθηκε στη συνέχεια και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της πρώτης εγκυκλίου του, με τίτλο «Magnifica Humanitas».

«Σήμερα έχουμε ήδη συνεχίσει την εργασία, υπήρξε ένα είδος κοινής δουλειάς με το Δικαστήριο για την Ολοκληρωμένη Ανθρώπινη Ανάπτυξη και με ορισμένους που εργάζονται στην Anthropic», ανέφερε.

«Να αναζητήσουμε μια αφοπλισμένη Τεχνητή Νοημοσύνη»

Ο επίσκοπος της Ρώμης κάλεσε σε συνέχιση του διαλόγου γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αναζητηθεί μια «αφοπλισμένη» ΤΝ.

Όπως είπε, πρέπει «να συνεχιστεί ο διάλογος, να αναζητήσουμε πραγματικά μια αφοπλισμένη Τεχνητή Νοημοσύνη», καθώς «σήμερα διεξάγεται πόλεμος με την ΤΝ».

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ πρόσθεσε ότι «είδαμε και άλλες περιπτώσεις σήμερα, στον Λίβανο, χωρίς να σκέφτονται τις ανθρώπινες ζωές».

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στο Μεξικό: Φόβοι για serial killer μετά τις δολοφονίες τριών γυναικών

Ανησυχώντας για τις συνομιλίες με το Ιράν οι ΗΠΑ επιχειρούν να βάλουν «φρένο» στο Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Βηρυτό

Ρωσία: «Βρέθηκαν μαγνητικές νάρκες σε τάνκερ – Κατασκευάζονται από χώρα του ΝΑΤΟ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis_2403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών

rennes
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γαλλία: Δύο ανήλικοι ομολόγησαν ότι στραγγάλισαν 11χρονο για δολώματα ψαρέματος αξίας λίγων δεκάδων ευρώ

alafouzos_smart_ring_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλαφούζος για Βοτανικό: «Από το νέο γήπεδο θα φαίνεται η Ακρόπολη, θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο της Αθήνας»

ekrixi usa dexameni
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από έκρηξη δεξαμενής χημικών στην Ουάσινγκτον

stena toy hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν – Καλά στην υγεία του το πλήρωμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

dimitra-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία!

giannakopoylos panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

elas-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» το όνομα του κόμματος Τσίπρα - «Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφυκτιά», 7 δεσμεύσεις, ποιοι πήγαν στο Θησείο

tsipras karamanlis- samaras- stournaras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλωση με κερδισμένους βρίσκουν τα γκάλοπ, η επιστροφή Τσίπρα και η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, η παρέμβαση Καραμανλή, η αναμονή Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα     

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 00:15
pierrakakis_2403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών

rennes
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γαλλία: Δύο ανήλικοι ομολόγησαν ότι στραγγάλισαν 11χρονο για δολώματα ψαρέματος αξίας λίγων δεκάδων ευρώ

alafouzos_smart_ring_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλαφούζος για Βοτανικό: «Από το νέο γήπεδο θα φαίνεται η Ακρόπολη, θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο της Αθήνας»

1 / 3