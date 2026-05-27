Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 28 Μαΐου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον διμέτωπο αγώνα από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, καθώς η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέλει να καλύψει όλη την Αριστερά και Κεντροαριστερά, αλλά και για τον στόχο της που είναι η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της ΝΔ με προοπτική διακυβέρνησης, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: «Διμέτωπος» με πρώτο στόχο την κατοχύρωση της δεύτερης θέσης και ορίζοντα την «Κυβερνώσα Αριστερά» – Στη μάχη των θερινών δημοσκοπήσεων πέφτει η ΕΛ.Α.Σ. – Συμβολισμοί, δομή και πρόσωπα – «Τρέχουν» οι εγγραφές μελών
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Εκλογικά καυτό το τρίγωνο Μητσοτάκη, Σαμαρά, Καραμανλή – Εφιαλτικό για το Μαξίμου το σενάριο συμπόρευσης των δύο πρώην πρωθυπουργών – Απαλλαγμένος ο Καραμανλής από τα δεσμά της «κομματικής ορθότητας»
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Κυβέρνηση μόνη ψάχνει λύσεις – Αναζητείται τρόπος προσέλκυσης αποστασιοποιημένων ψηφοφόρων – Το πολιτικό κλίμα σχεδόν αποκλείει συνεννόηση και ελάχιστη συναίνεση – Νέα στρατηγική επιλογή η στροφή στην καθημερινότητα
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ: «Γαλάζια Πατρίδα» με τον νόμο – Η Άγκυρα μετατρέπει τις διεκδικήσεις της σε επιχειρησιακή πραγματικότητα – Επιχειρεί να δημιουργήσει μια νέα εικόνα «κανονικότητας» στο Αιγαίο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ελλάδα δύο ταχυτήτων – Πλασματικά πλεονάσματα, έκρηξη ιδιωτικού χρέους και κοινωνική απόγνωση – Εγκλωβισμός σε σπιράλ ακρίβειας, υπερχρέωσης και θεσμικής εγκατάλειψης – Ο πρωτογενής τομέας εκπέμπει σήμα κινδύνου για την επιβίωσή του
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: Πυρηνικά και Ορμούζ παρατείνουν την κρίση – Δυσεπίλυτη η γεωπολιτική εξίσωση της Μέσης Ανατολής καθώς η αντιπαράθεση επεκτείνεται – Δίλημμα για την Τεχεράνη η επιβολή τελών διέλευσης
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Η εύθραυστη ισορροπία του Ιράν (Μέρος Τρίτο) – Κοινά στρατηγικά συμφέροντα και επιφυλάξεις στη συνεργασία με τη Μόσχα – Συνεργασία με την Κίνα σε οικονομία, ενέργεια και περιορισμό της δυτικής επιρροής – Η γενικευμένη σύγκρουση στον Κόλπο αποφεύγεται λόγω του υψηλού κόστους μιας κλιμάκωσης
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Το μέλλον στην περιοχή ΜΕΝΑ – Ισραήλ και Ιράν συμπεριλαμβάνονται στη νέα αρχιτεκτονική της Μέσης Ανατολής – Ασθενέστερη πλευρά η Τεχεράνη μετά τη διπλωματική εμπλοκή της Κίνας – Κομβική η συνεργασία Αράβων και Ισραήλ στη βάση των Συμφωνιών του Αβραάμ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: Αφαιρέστε πίεση από τους υποψηφίους – Η «αποτυχία» στις εξετάσεις δεν έχει σχέση με την επιτυχία στη ζωή – Καθοριστικός ο ρόλος των γονέων στην αποφυγή λαθών που αυξάνουν το στρες
ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Η κατάθλιψη των εφήβων δεν είναι ατομικό ζήτημα – Η ψυχική υγεία επηρεάζεται από τις μακροοικονομικές συνθήκες και τη συρρίκνωση των προσδοκιών – «Τα σύγχρονα παιδιά έχουν δυσκολία με τον λόγο και τη γλώσσα»
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Μέτωπο κάνεις με τους άλλους – Να αντιτάσσεσαι σθεναρά στον σοφολογιοτατισμό και τις αυθεντίες – Το σοσιαλιστικό κίνημα εκδηλώνεται έμπρακτα, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής
ΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝ: «Πύργος της Βαβέλ» η τεχνητή νοημοσύνη – Στην πρώτη του εγκύκλιο θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη κεντρικό ηθικό και πολιτικό ζήτημα – «Απειλεί να κανονικοποιήσει ένα αντι-ανθρώπινο όραμα»
ΜΜΕ: Πολιτικός αποχρωματισμός στο CBS – Τέλειωσε ο Κολμπέρ και άρχισε ο Μπάιρον Άλεν χωρίς πολιτική σάτιρα – Απομείωση περιεχομένου και νέα τηλεοπτική συνθήκη
ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία – Δουλεία και στρατιωτικά σώματα (Μέρος Δεύτερο): Μαμελούκοι, Γενίτσαροι και τα δίκτυα του Ινδικού Ωκεανού – Η ανατολική Αφρική και ο Ινδικός Ωκεανός
