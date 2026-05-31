Το αντικαθεστωτικό μέσο Iran International μετέδωσε ότι ο Μασούντ Πεζεσκιάν υπέβαλε επίσημη επιστολή παραίτησης στον Μοτζτάμπα Χαμενεϊ.

Στην επιστολή, η οποία φέρεται να εστάλη σήμερα, Κυριακή, ο Πεζεσκιάν τονίζει -κατά το δημοσίευμα- ότι ο ίδιος ως Πρόεδρος του Ιράν και η κυβέρνηση έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί από τις σημαντικές και κρίσιμες διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Iranian President Masoud Pezeshkian has submitted an official letter of resignation to the Office of the Supreme Leader, a source familiar with the matter told Iran International.https://t.co/4t5AXYBFWx pic.twitter.com/SeNRAcT82o — Iran International English (@IranIntl_En) May 31, 2026

Σύμφωνα με την πηγή, το κενό που δημιουργήθηκε από αυτή την κατάσταση επέτρεψε σε σκληροπυρηνικές ομάδες εντός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) να αναλάβουν τον έλεγχο των υποθέσεων του κράτους.

Ο Πεζεσκιάν πρόσθεσε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, αδυνατεί να διοικήσει την κυβέρνηση και να ασκήσει τις νόμιμες αρμοδιότητές του και, για τον λόγο αυτό, ζήτησε να αποχωρήσει άμεσα από το αξίωμά του.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα αποδεχθεί την παραίτηση του προέδρου -αν επιβεβαιωθεί η είδηση της παραίτησης- ωστόσο το περιεχόμενο της επιστολής υποδηλώνει ένα βαθύ και πρωτοφανές ρήγμα στα ανώτατα κλιμάκια της εξουσίας.

Το Iran International είχε αναφέρει προηγουμένως ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης είχαν σταδιακά περιορίσει πολλές από τις εξουσίες του προέδρου και είχαν ουσιαστικά αναλάβει τον έλεγχο βασικών τομέων της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές, η κατάσταση έχει εγκλωβίσει τη διοίκηση του Πεζεσκιάν σε πολιτικό και διοικητικό αδιέξοδο, εμποδίζοντας την πρόοδο διπλωματικών διαπραγματεύσεων, καθώς και την ολοκλήρωση και εφαρμογή των επιθυμητών αλλαγών στη δομή του υπουργικού συμβουλίου.

