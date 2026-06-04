Αμπάς Αραγτσί: Αποκάλυψε ότι ήταν στον ίδιο χώρο με τον Χαμενεΐ όταν δολοφονήθηκε – Η λεπτομερής περιγραφή της επίθεσης

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Al Mayadeen, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, ότι βρισκόταν στο γραφείο του Αλί Χαμενεΐ όταν ο ανώτατος ηγέτης σκοτώθηκε σε αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές στις 28 Φεβρουαρίου.

«Όταν βγήκα από κάτω από τα ερείπια, σκεφτόμουν μόνο αν είχε γίνει στόχος ή όχι», αναφέρει ο Αραγτσί στη συνέντευξη.

«Αφού επέστρεψα από τις διαπραγματεύσεις της Γενεύης την Παρασκευή, πήγα στο γραφείο του στις 9 π.μ. το Σάββατο για να παρουσιάσω την έκθεσή μου», συνέχισε ο υπουργός.

Πρόσθεσε ότι η έκθεση «αφορούσε τις διαπραγματεύσεις και την ατμόσφαιρα που διαμορφώθηκε την Παρασκευή, η οποία έκανε την πιθανότητα πολέμου πολύ μεγαλύτερη».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το κτίριο όπου κάθονταν έγινε στόχος, αλλά η πτέρυγα στην οποία βρίσκονταν παρέμεινε άθικτη.

«Ένιωσα ότι, με βάση την κανονική πορεία της εργασίας, ο ηγέτης σίγουρα θα ήταν στο γραφείο του», πρόσθεσε.

Ο Αραγτσί τόνισε ότι παρόλο που ο κίνδυνος πολέμου ήταν υψηλός, ο ηγέτης του Ιράν δεν πήγε σε καταφύγια, καθοδηγούμενος από το ακλόνητο πνεύμα του.

Τόνισε ότι «αυτό που συνέβη δεν έχει ξεχαστεί και δεν θα ξεχαστεί ποτέ και είναι μια πληγή που έχει χτυπήσει τις καρδιές μας και μπορεί να μην επουλωθεί ποτέ», σημειώνοντας ότι «το μαρτύριο του ηγέτη έχει γίνει ένα σημείο καμπής στην ιστορία του Ιράν και ένα σημείο που έχει δείξει τη δύναμη του Ιράν σε ολόκληρο τον κόσμο».

Πρόσθεσε: «Τα δομικά πλαίσια του συστήματος ενεργοποιήθηκαν και επιλέχθηκε μια νέα ηγεσία, και ο νεαρός Χαμενεΐ επιλέχθηκε ως ηγέτης αντί του μαρτυρικού ηγέτη», τονίζοντας ότι «το σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ιράν είναι πολύ ισχυρό για να εξαρτάται από άτομα».

Ο πρώην Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στην Τεχεράνη του Ιράν, κατά τη διάρκεια συντονισμένων αεροπορικών επιδρομών ΗΠΑ-Ισραήλ που στόχευαν πολλαπλές κυβερνητικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

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